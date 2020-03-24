с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку планам Саудовской Аравии вытеснить Россию с нефтяных рынков при помощи наращивания добычи топлива. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Культура Шоу «Танцы со звездами» возвращается на экраны Напомним, что проект «Танцы со звездами» впервые вышел на экраны в 2006 году и быстро стал одной из самых популярных программ в стране.

Здоровье Минздрав рассказал о вероятности смертельного исхода при коронавирусе Вероятность смерти или крайне тяжелого течения заболевания при заражении новой коронавирусной инфекцией у людей пожилого возраста может составлять от 3,3 до 20 %.

Политика Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии Хотя публикации в российских СМИ о якобы отказе Польши пропускать самолеты с медпомощью беспокоят Варшаву, главной причиной для вызова Андреева стали заявления Пушкова, подтвердил РБК источник, близкий к МИД Польши.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Общество Глава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что состояние певца Льва Лещенко улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке.

Здоровье Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.

Общество Можно ли уволить в выходной день? Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.

Общество Губернатор Воронежской области принял жесткие меры из-за коронавируса Губернатор Воронежской области Александр Гусев в четверг, 26 марта, выступил с обращением к жителям региона, в котором рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом, а также о тех изменениях, которые произойдут в жизни области в ближайшее время.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.

Политика Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Общество Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам Президент РФ Владимир Путин ввел на шесть месяцев каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса.

Общество В Петербурге на неделю закроют общественные заведения и магазины Сегодня глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которому с 28 марта по 5 апреля будут закрыты рестораны, кафе, бары, объекты розничной торговли и парки.