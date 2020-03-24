Энергетика

ИзвестияИзвестияТрамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Читать в источнике
Комментировать496
с чего всё началось
В ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом президент США Дональд Трамп выразил поддержку планам Эр-Рияда вытеснить Россию с мировых рынков нефти, однако, как сообщает Politico
 со ссылкой на источники, в Белом доме не рассчитывали на такой сильный обвал цен.
Life.ruвчера в 20:38

Подробнее о событии

СМИ узнали о поддержке Трампом нефтяной войны против России

Национальная служба новостей04:36

СМИ: Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

РИА Новостивчера в 19:04

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Газета.Ruвчера в 17:03

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Известиявчера в 18:21

Politico: Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного для США уровня

ТАССвчера в 15:10

Трамп попросил Эр-Рияд не навредить США падением цен на нефть

Взгляд.рувчера в 14:58

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Lenta.ruвчера в 14:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 04:43, Ашберн

Комментарии

Общество

Эксперт назвал примерные сроки окончания пандемии

Промежуточным сценарием развития пандемии вирусолог считает такую ситуацию, когда коронавирус в мире останется еще на один сезон, а "чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями".
ТАСС вчера в 18:06
Политика

Пациент рассказал о визите Путина в больницу Коммунарки

Газета.Ru вчера в 09:27
Общество

В России за сутки обнаружили 163 случая заражения коронавирусом

Общее количество зараженных в России достигло 658 человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РБК 04:38
Общество

В Тернопольской области Украины мужчина умер от коронавируса

Мужчина умер от коронавируса в Тернопольской области Украины, это четвертая смерть от COVID-19 в стране, сообщила в среду пресс-служба оперативного штаба для борьбы с коронавирусом Тернопольского горсовета.
РИА Новости 04:12
Политика

Матвиенко рассказала Путину о дефиците медицинских масок в России

Газета.Ru 04:14
Экономика

Эксперты оценили шансы на вынужденную деофшоризацию из-за закрытия границ

Из-за коронавируса многие страны закрыли границы, что сузило лазейку для обхода правила 183 дней, отмечают опрошенные РБК эксперты.
РБК 01:00
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Государственной думе предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:14
Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК вчера в 09:20
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на боксёрский поединок соотечественника Александра Шлеменко.
RT на русском 04:05
Технологии

О двух тестах на выявление коронавируса рассказали в Сколково

Гендиректор компании DRD Biotech, которая является резидентом «Сколково», Анжей Жимбиев рассказал, что в мире существует 2 основных теста на коронавирус: первый направлен на поиск наличия вируса в организме человека, а второй – на присутствие антител, вырабатывающихся при заражении.
Live24 03:41
Политика

Совфед освободил Коржинека и Гулягина от должностей замгенпрокурора

Совет Федерации в ходе заседания проголосовал за освобождение от должностей заместителей генерального прокурора Леонида Коржинека и Юрия Гулягина.
RT на русском 04:23
Экономика

Moody’s заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам

В конце января 2020 году об устойчивости российской экономики к внешним шокам заявило и базирующееся в Германии европейское рейтинговое агентство Scope Ratings.
РБК 01:32
Транспорт

РЖД отменили часть поездов внутри России из-за коронавируса

Часть пассажирских поездов, спрос на которые упал из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, отменяется, пассажиры смогут поменять билет или вернуть деньги за уже приобретенные билеты в полном объеме.
РБК 02:16
Финансы

ЦБ продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей

Банк России продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.
RT на русском вчера в 04:33
Экономика

ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом

«Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.
RT на русском 03:56
Технологии

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:10
Общество

В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса

Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.
Известия 03:20
Шоу-бизнес

Рэпера Джигана обвинили в нарушении карантина

РЕН ТВ 01:31
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:38
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Коммерсантъ 04:15
Здоровье

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Общество

В Красноярском крае ограничат перемещение людей внутри региона

Красноярск, 25 марта 2020, 11:14 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований.
REGNUM 04:14
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Армия и оружие

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 04:10
Энергетика

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут

Стоимость майских фьючерсов марки Brent на лондонской бирже составила 28 долларов 1 цент за баррель, что на 3,17% выше цены на закрытии предыдущей сессии.
Вести ФМ 04:19
Наука

Странные формы лягушачьих черепов указывают на их образ жизни

Для изучения формы черепа у 158 видов лягушек ученые использовали трехмерные данные.
Rusargument вчера в 18:24
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Общество

Матвиенко просит ввести возврат денег на «невозвратные» авиабилеты

Москва, 25 марта 2020, 10:38 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила направить обращение о возврате денег за авиабилеты независимо от вида билета, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
REGNUM 03:38
Авто

Паникующие из-за девальвации белорусы принялись скупать автомобили

Белорусы вновь оживленно покупают дорогостоящую технику и автомобили, стремясь избавиться от сбережений как можно эффективнее.
Экономика сегодня вчера в 07:41
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное