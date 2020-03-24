с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Общество Эксперт назвал примерные сроки окончания пандемии Промежуточным сценарием развития пандемии вирусолог считает такую ситуацию, когда коронавирус в мире останется еще на один сезон, а "чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями".

Общество В Тернопольской области Украины мужчина умер от коронавируса Мужчина умер от коронавируса в Тернопольской области Украины, это четвертая смерть от COVID-19 в стране, сообщила в среду пресс-служба оперативного штаба для борьбы с коронавирусом Тернопольского горсовета.

Технологии О двух тестах на выявление коронавируса рассказали в Сколково Гендиректор компании DRD Biotech, которая является резидентом «Сколково», Анжей Жимбиев рассказал, что в мире существует 2 основных теста на коронавирус: первый направлен на поиск наличия вируса в организме человека, а второй – на присутствие антител, вырабатывающихся при заражении.

Политика Совфед освободил Коржинека и Гулягина от должностей замгенпрокурора Совет Федерации в ходе заседания проголосовал за освобождение от должностей заместителей генерального прокурора Леонида Коржинека и Юрия Гулягина.

Экономика Moody’s заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам В конце января 2020 году об устойчивости российской экономики к внешним шокам заявило и базирующееся в Германии европейское рейтинговое агентство Scope Ratings.

Транспорт РЖД отменили часть поездов внутри России из-за коронавируса Часть пассажирских поездов, спрос на которые упал из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, отменяется, пассажиры смогут поменять билет или вернуть деньги за уже приобретенные билеты в полном объеме.

Экономика ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом «Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.

Общество В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.

Общество В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.

Энергетика Цены на нефть эталонных марок уверенно растут Стоимость майских фьючерсов марки Brent на лондонской бирже составила 28 долларов 1 цент за баррель, что на 3,17% выше цены на закрытии предыдущей сессии.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах "В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.