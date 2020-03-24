Энергетика
ИзвестияТрамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
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с чего всё началось
В ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом президент США Дональд Трамп выразил поддержку планам Эр-Рияда вытеснить Россию с мировых рынков нефти, однако, как сообщает Politico со ссылкой на источники, в Белом доме не рассчитывали на такой сильный обвал цен.Life.ruвчера в 20:38
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Комментарии
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