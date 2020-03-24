Энергетика

ИзвестияИзвестияТрамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
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СМИ: Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

РИА Новостивчера в 19:04

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Известиявчера в 18:21

Трамп попросил Эр-Рияд не навредить США падением цен на нефть

Взгляд.рувчера в 14:58

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но не навредить США

Комсомольская правдавчера в 16:08

Politico: Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного для США уровня

ТАССвчера в 15:10

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Газета.Ruвчера в 17:03

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Lenta.ruвчера в 14:56
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Россия собирается ускорить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
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В Йошкар-Оле почти полсуток продолжались поиски новорожденной девочки.
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