Энергетика
ИзвестияТрамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
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Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но не навредить США
Комсомольская правдавчера в 16:08
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