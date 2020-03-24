Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

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Музыка Сотрудники Азовского музея станцевали в поддержку группы Little big На официальном аккаунте музея в instagram видео сопровождается таким комментарием: - На днях организаторы Евровидения-2020 огорчили новостью об отмене конкурса, в котором Россию должна была представлять группа Little Big.