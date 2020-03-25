Энергетика

ИзвестияИзвестияТрамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Читать в источнике
Комментировать207

Подробнее о событии

СМИ: Трамп одобрил планы Эр-Рияда вытеснить Россию с нефтяных рынков

РИА Новостивчера в 19:04

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Известиявчера в 18:21

Трамп попросил Эр-Рияд не навредить США падением цен на нефть

Взгляд.рувчера в 14:58

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но не навредить США

Комсомольская правдавчера в 16:08

Politico: Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного для США уровня

ТАССвчера в 15:10

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Газета.Ruвчера в 17:03

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Lenta.ruвчера в 14:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 00:01, Ашберн

Комментарии

Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 23 марта в 08:26
Общество

В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
Газета.Ru вчера в 20:37
Политика

ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:27
Происшествия

На северных Курилах объявлена угроза цунами после землетрясения

ТАСС вчера в 23:31
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией

Газета.Ru вчера в 10:32
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат, сообщает Reuters.
Lenta.ru 23 марта в 12:17
Экономика

Минтруд представил меры поддержки занятости

Минтруд представил меры поддержки занятости Чиновники обещают поддержать занятость субсидированием зарплат подпадающих под сокращение сотрудников, организацией для них общественных работ и доступа к профессиональному обучению.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:56
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала более чем на 5%

Стоимость нефти Brent составляет 28,5 доллара за баррель (12:27 мск). Ранее в ходе торгов цена на нефть была ниже 25 долларов за баррель.
Дождь вчера в 16:39
Общество

Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы

Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.
Ведомости вчера в 12:02
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 20:14
Общество

ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в некоторых банкоматах

Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах из-за распространения коронавируса, сообщил ЦБ.
РИА Новости вчера в 04:56
Политика

Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина

Один из пациентов больницы в Коммунарке, которую накануне посетил президент России Владимир Путин, рассказал о визите главы государства в его палату.
ФАН вчера в 20:12
Экономика

Dow Jones во время торгов показал рекордный рост с 1933 года

Промышленный индекс Dow Jones вырос более чем на 11% во время торгов.
РБК вчера в 20:56
Общество

Суд в США запретил передачу токенов Gram покупателям

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк поддержал требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о запрете на передачу покупателям кибервалюты Gram, выпущенной компанией Telegram Group Inc. Об этом 25 марта сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.
Телеканал RTVI вчера в 21:11
Здоровье

В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Известия вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
StarHit.ru 23 марта в 21:30
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР

Lenta.ru вчера в 09:11
Авто

Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson

Автоновости дня вчера в 02:14
Наука

Ученые Сингапура создали тест-пятиминутку на коронавирус

В Сингапуре научились выявлять коронавирус за пять минут. Экспресс-тест создали в Агентстве по науке, технологиям и исследованиям.
Телеканал 360° вчера в 22:57
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

РИА Новости 23 марта в 17:46
Общество

ВОЗ не исключает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса

Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.
REGNUM вчера в 13:54
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Политика

Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса

Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 09:58
Политика

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от должности

В 2012 году Жаров занял должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Газета.Ru 23 марта в 15:31
Энергетика

В США рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией

Сыграла роль позиция Саудовской Аравии - после срыва сделки в стране решили снизить цены и увеличить добычу, что не сыграло на руку другим поставщикам нефти.
Комсомольская правда 23 марта в 16:50
Экономика

Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» из-за России

В ближайшее время Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива накроет невероятный кризис из России, считает колумнист агентства деловой информации Bloomberg Дэвид Фиклинг.
Sputnik Таджикистан вчера в 04:08
Футбол

Президент «Сампдории» призвал досрочно завершить сезон в Серии А

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро выразил мнение, что нынешний сезон в Серии А необходимо признать досрочно завершившимся из-за эпидемии коронавируса.
Матч ТВ вчера в 19:35
Кино

Вышел тизер сериала «Великая» о Екатерине II

Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер-трейлер сериала «Великая», рассказывающего о Екатерине II и её муже, императоре Петре III.
News.ru вчера в 11:28
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное