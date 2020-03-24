Энергетика

Газета.RuГазета.RuТрамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
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Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Газета.Ru17:03

СМИ: Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Российская газета16:26

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но не навредить США

Комсомольская правда16:08

Трамп обсудил с Саудовской Аравией падение цен на нефть

Национальная служба новостей15:59

Politico: Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного для США уровня

ТАСС15:10

Трамп попросил Эр-Рияд не навредить США падением цен на нефть

Взгляд.ру14:58

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Lenta.ru14:56
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Трамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США

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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
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Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
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Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

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Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

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