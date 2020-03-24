Энергетика

ПрофильПрофильТрамп попросил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Американский лидер Дональд Трамп в целом не возражал против увеличения Эр-Риядом добычи нефти, однако попросил проследить, чтобы цена на топливо не упала слишком сильно.
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В ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом президент США Дональд Трамп выразил поддержку планам Эр-Рияда вытеснить Россию с мировых рынков нефти, однако, как сообщает Politico
 со ссылкой на источники, в Белом доме не рассчитывали на такой сильный обвал цен.
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