Кино
Piter.tvТрамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»
Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты". Он недоволен, что основную награду получил режиссер Пон Чжун Хо. Об этом спикер заявил во время выступления в штате Колорадо.
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Трамп высказался против вручения главного «Оскара» фильму «Паразиты»
Московский Комсомолецвчера в 21:34
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