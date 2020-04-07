Президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

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