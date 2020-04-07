Коронавирус
RT на русскомТрамп подверг критике работу ВОЗ из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
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Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Экономика
Bloomberg предупредил об угрозе более глубокой рецессии в России
Нежелание властей России по примеру других стран выделять крупные суммы на поддержку экономики, переживающей трудности из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может впоследствии затруднить ее восстановление, сообщает Bloomberg.
Общество
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Экономика
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
Названы богатейшие люди планеты
Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Происшествия
Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Политика
Врач назвал Путину главное оружие против коронавируса
Ранее сообщалось, что глава государства провел совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике.
Общество
Лукашенко не видит причин вводить в Белоруссии карантин
7 апреля Александр Лукашенко на совещании правительства Белоруссии объяснил причину, по которой в стране не вводится карантин в связи распространением коронавируса.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Экономика
Правительство приостановило поддержку бизнеса
По информации издания, на этой неделе будет представлен второй пакет антикризисных мер, согласно которому помощь окажут малому и среднему бизнесу, но меры будут точечными, и масштабных вливаний не предусмотрено.
Общество
В России производят 1,6 миллиона медицинских масок ежедневно
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что сейчас в России производится более полутора миллионов медицинских масок ежесуточно.
Биатлон
Тренерский штаб сборной России по биатлону утвердят 10 апреля
Правление Союза биатлонистов (СБР) утвердит тренерский штаб сборной России на следующий сезон 10 апреля, сообщает ТАСС.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
80-летний Эммануил Виторган показал младшую дочь
80-летний Эммануил Виторган показал младшую дочь 80-летний Эммануил Виторган умилил поклонников фотографией дочери.
Хоккей
Шалунов продолжит карьеру в «Чикаго»
Нападающий московского ЦСКА Максим Шалунов продолжит карьеру в «Чикаго». Об этом сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев.
Общество
В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ
Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
Кино
Студия Universal почувствует «Жажду»
От студии проектом занимаются Кристина Сан и Джейан Манфорд.
Происшествия
СК возбудил дело из-за фейка о российском происхождении коронавируса
Следственной комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения фейка о том, что новый коронавирус был создан в России.
Экономика
С 8 апреля банки начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
С 8 апреля Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и банк «Открытие» начнут выдавать беспроцентные кредиты для малого и среднего бизнеса.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Здоровье
«Словно яд»: названы продукты, которые опасно греть в микроволновке
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Здоровье
Главный санитарный врач Петербурга запретила медикам совместительство
Главный санитарный врач Санкт-Петербурга запретила врачам совмещать работу в нескольких клиниках, передают «Невские новости».
Шоу-бизнес
Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью
30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Экономика
Минфин предложил исключить букмекера «Фонбет» из списка системообразующих организаций
"Фонбет", чье включение в перечень системообразующих организаций привлекло внимание общественности, является одним из крупнейших игроков российского рынка.
Политика
Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках
Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания.