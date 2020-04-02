Коронавирус
КоммерсантъТрамп раскритиковал действия ВОЗ в связи с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Он возмутился тем, что она сосредоточилась в основном на Китае, хотя, по его словам, финансируется в основном за счет Соединенных Штатов.
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Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Биатлон
Сборная России по биатлону может лишиться поста главного тренера
В ходе заочного заседания правления Союза биатлонистов России (СБР) рассматривался вопрос об упразднении должности главного тренера российской сборной по биатлону.
Общество
Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск
Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР.
Футбол
Селюк критично отозвался о возвращении Смолова в Россию
Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк критично отозвался о возвращении нападающего Федора Смолова в Россию из Испании, передает Sport24.
Общество
В Китае выезд из Уханя разблокировали
В ночь на 8 апреля власти Китая впервые за 76 дней разблокировали выезд из Уханя - очага мировой пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Общество
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
80-летний Эммануил Виторган показал младшую дочь
80-летний Эммануил Виторган показал младшую дочь 80-летний Эммануил Виторган умилил поклонников фотографией дочери.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Общество
Названы богатейшие люди планеты
Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Общество
В двух селах Рязанской области вводят карантин из-за коронавируса
В двух рязанских сел вводят карантин из-за обострившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Авто
Продажи новых автомобилей в России выросли за март
Количество проданных новых легковых автомобилей по итогам марта составило более 160 тысяч машин, что на 22,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Политика
Правительство готовит новые меры поддержки из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над новым пакетом мер поддержки населения и предпринимателей в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Пассажиров «Аэрофлота» доставили из Бангкока в Пулково
Пассажиров самолета "Аэрофлота" встречали в Пулково не только представители официальных ведомств, но и журналисты, которые по незнанию назвали обычный рейс авиакомпании – эвакуацией.
Игры
C каждым годом новые игры зарабатывают всё больше денег в Steam
Общество
В Росавиации назвали сроки формирования вывозных рейсов из семи стран
Вывозные рейсы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории могут быть сформированы в ближайшие дни, следует из сообщения Росавиации.
Политика
В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Общество
В Кремле сочли нецелесообразным участие ветеранов в параде Победы
«Поскольку речь идет о возрастной группе риска, то, конечно, в том, что касается 9 Мая, то какие бы ни были мероприятия, там нецелесообразно участие наших ветеранов», — сказал Песков.
Происшествия
За сутки в Чувашии выявили двух больных коронавирусом
Оба зараженных человека приехали в Чебоксары из Москвы По сообщению регионального Минздрава, 4 апреля в республике было выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом.
Общество
В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных
Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
Кино
Перечислили популярные у россиян сериалы во время самоизоляции
Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Кино
Сальма Хайек рассказала о новом фильме Marvel
Американская актриса Сальма Хайек снимется в новом фильме Marvel «Вечные». Она вместе с другими «неудачниками» будет спасать Вселенную.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Общество
В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж
Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение.
Общество
Ростовчанам не разрешили ездить на дачу в период самоизоляции
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов показали, как обедают в самоизоляции
Богомолов в ответ вспомнил фразу Собчак о том, что даже маленькое авокадо можно резать как большое.