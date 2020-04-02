Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТрамп раскритиковал действия ВОЗ в связи с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Он возмутился тем, что она сосредоточилась в основном на Китае, хотя, по его словам, финансируется в основном за счет Соединенных Штатов.
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Трамп обвиняет ВОЗ в ситуации сложившейся в США из-за коронавируса

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Трамп раскритиковал ВОЗ за сосредоточенность на КНР во время пандемии

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Трамп раскритиковал ВОЗ за сосредоточенность на Китае

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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
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Сборная России по биатлону может лишиться поста главного тренера

В ходе заочного заседания правления Союза биатлонистов России (СБР) рассматривался вопрос об упразднении должности главного тренера российской сборной по биатлону.
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Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР.
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В ночь на 8 апреля власти Китая впервые за 76 дней разблокировали выезд из Уханя - очага мировой пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
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Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России

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РИА Новости 14:21
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МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
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80-летний Эммануил Виторган показал младшую дочь

80-летний Эммануил Виторган показал младшую дочь 80-летний Эммануил Виторган умилил поклонников фотографией дочери.
Экспресс газета 05:59
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

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Названы богатейшие люди планеты

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Lenta.ru 09:31
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В двух селах Рязанской области вводят карантин из-за коронавируса

В двух рязанских сел вводят карантин из-за обострившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Московский Комсомолец 12:41
Авто

Продажи новых автомобилей в России выросли за март

Количество проданных новых легковых автомобилей по итогам марта составило более 160 тысяч машин, что на 22,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
ИА Красная Весна 07:09
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Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
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Политика

Правительство готовит новые меры поддержки из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над новым пакетом мер поддержки населения и предпринимателей в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:39
Общество

Пассажиров «Аэрофлота» доставили из Бангкока в Пулково

Пассажиров самолета "Аэрофлота" встречали в Пулково не только представители официальных ведомств, но и журналисты, которые по незнанию назвали обычный рейс авиакомпании – эвакуацией.
Общая газета Ленинградской области 15:06
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C каждым годом новые игры зарабатывают всё больше денег в Steam

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В Росавиации назвали сроки формирования вывозных рейсов из семи стран

Вывозные рейсы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории могут быть сформированы в ближайшие дни, следует из сообщения Росавиации.
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В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 04:13
Общество

В Кремле сочли нецелесообразным участие ветеранов в параде Победы

«Поскольку речь идет о возрастной группе риска, то, конечно, в том, что касается 9 Мая, то какие бы ни были мероприятия, там нецелесообразно участие наших ветеранов», — сказал Песков.
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За сутки в Чувашии выявили двух больных коронавирусом

Оба зараженных человека приехали в Чебоксары из Москвы По сообщению регионального Минздрава, 4 апреля в республике было выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом.
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Общество

В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных

Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
ТАСС 15:36
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Перечислили популярные у россиян сериалы во время самоизоляции

Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
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Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Кино

Сальма Хайек рассказала о новом фильме Marvel

Американская актриса Сальма Хайек снимется в новом фильме Marvel «Вечные». Она вместе с другими «неудачниками» будет спасать Вселенную.
Телеканал 360° 06:17
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Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru вчера в 10:56
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В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж

Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение.
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Общество

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Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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Богомолов в ответ вспомнил фразу Собчак о том, что даже маленькое авокадо можно резать как большое.
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