Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Он возмутился тем, что она сосредоточилась в основном на Китае, хотя, по его словам, финансируется в основном за счет Соединенных Штатов.

Трамп раскритиковал действия ВОЗ в связи с коронавирусом

Биатлон Сборная России по биатлону может лишиться поста главного тренера В ходе заочного заседания правления Союза биатлонистов России (СБР) рассматривался вопрос об упразднении должности главного тренера российской сборной по биатлону.

Футбол Селюк критично отозвался о возвращении Смолова в Россию Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк критично отозвался о возвращении нападающего Федора Смолова в Россию из Испании, передает Sport24.

Общество В Китае выезд из Уханя разблокировали В ночь на 8 апреля власти Китая впервые за 76 дней разблокировали выезд из Уханя - очага мировой пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Названы богатейшие люди планеты Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.

Авто Продажи новых автомобилей в России выросли за март Количество проданных новых легковых автомобилей по итогам марта составило более 160 тысяч машин, что на 22,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Политика Правительство готовит новые меры поддержки из-за коронавируса Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над новым пакетом мер поддержки населения и предпринимателей в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Пассажиров «Аэрофлота» доставили из Бангкока в Пулково Пассажиров самолета "Аэрофлота" встречали в Пулково не только представители официальных ведомств, но и журналисты, которые по незнанию назвали обычный рейс авиакомпании – эвакуацией.

Политика В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Общество В Кремле сочли нецелесообразным участие ветеранов в параде Победы «Поскольку речь идет о возрастной группе риска, то, конечно, в том, что касается 9 Мая, то какие бы ни были мероприятия, там нецелесообразно участие наших ветеранов», — сказал Песков.

Происшествия За сутки в Чувашии выявили двух больных коронавирусом Оба зараженных человека приехали в Чебоксары из Москвы По сообщению регионального Минздрава, 4 апреля в республике было выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом.

Общество В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.