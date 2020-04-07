Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТрамп раскритиковал действия ВОЗ в связи с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Он возмутился тем, что она сосредоточилась в основном на Китае, хотя, по его словам, финансируется в основном за счет Соединенных Штатов.
Читать в источнике
Комментировать89

Подробнее о событии

Трамп обвинил ВОЗ в неправильных рекомендациях по борьбе с коронавирусом

РБК12:08

Трамп раскритиковал действия ВОЗ в связи с коронавирусом

Коммерсантъ13:14

Трамп раскритиковал работу ВОЗ в условиях вспышки нового коронавируса

ТАСС12:24

Трамп обвиняет ВОЗ в ситуации сложившейся в США из-за коронавируса

Ёлдаш15:03

Трамп расказал о провале ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru11:41

Трамп раскритиковал ВОЗ за сосредоточенность на Китае

РИА Новости11:29

Подвели весь мир: как ВОЗ провалила борьбу с коронавирусом

Anews07:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 23:42, Ашберн
Общество

В России выявлен рост числа банкротств граждан

За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
RT на русском 01:23
Авто

Автодилеры попросили кабмин снять запрет на продажу машин

Российский союз автостраховщиков и ассоциация "Российские автомобильные дилеры" обратились к правительству Российской Федерации с просьбой разрешить автосалонам продолжить продажи машин.
Online47.ru 22:13
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

ТАСС 20:00
Здоровье

В Алтайском крае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае за прошедшие сутки, число зараженных составило 18 человек.
Известия 23:10
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.
RT на русском вчера в 01:21
Общество

Список богатейших людей России возглавил Владимир Потанин

В тройку лидеров вошёл председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин с состоянием 18,1 млрд долларов, а также глава «Новатэка» Леонид Михельсон — его активы оценены в 17,1 млрд долларов.
Говорит Москва 08:52
Общество

Опубликовано измененное расписание ЕГЭ

На сайте Министерства просвещения опубликован приказ о переносе дат единого государственного экзамена в 2020 году.
Волга-Каспий 02:42
Экономика

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Время Бухгалтера 07:23
Экономика

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru 17:31
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Происшествия

Один человек погиб из-за взрыва газа в доме под Нижним Новгородом

Интерфакс 19:55
Кино

Первый Международный кинофестиваль о космосе пройдёт дистанционно

Намеченный на 9-12 апреля в Калуге первый Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» состоится дистанционно.
ГТРК Калуга 06:48
Общество

Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов

Росавиация сформировала предварительный график вывоза граждан РФ из-за рубежа до 13 апреля. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.
ТАСС 18:18
Общество

В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости 22:42
Авто

Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Владельцам автомобилей с мотором до 100 л.с. не придется платить налог в Оренбургской области.
ГЛАС.RU 10:50
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru вчера в 21:58
Политика

Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 15:14
Здоровье

Ведение взрослых пациентов с внебольничной пневмонией — новый алгоритм

Минздрав России представил алгоритм оказания помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями (ВП), разработанный совместно с главным внештатным специалистом пульмонологом Минздрава России С.Н. Авдеевым (письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2020 г. № 30-4/И2-2702).
Гарант 04:40
Энергетика

Bloomberg: ОПЕК готовится к радикальному варианту сокращения нефтедобычи

Другим вариантом, анализ которого подготовила ОПЕК, предусматривается отказ от сокращения добычи нефти рядом производителей.
News.ru 19:24
Общество

Последствия ураганного ветра устраняют в Омске

Все последствия шквалистого ветра будут устранены в ближайшее время, говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 23:17
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
КМВ Новости 01:25
Общество

Сегодня жителей региона ждет Суперлуние

Версия-Саратов 04:19
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Армия и оружие

Война дронов: в Ливии турецкие беспилотники пришли на помощь Сараджу

Атака дронов Как сообщили "Известиям" источники, знакомые с ситуацией в Ливии, турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 активизировали боевую работу.
Известия 17:01
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ

Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
РИА Новости 16:29
Здоровье

Елена Малышева о коронавирусе: «Инфицированы будут практически все»

Известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире радио "Комсомольская правда" ответила на самые волнующие вопросы о Covid-19.
Online47.ru 08:10
Технологии

Фото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5

REGNUM 17:41
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное