Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Он возмутился тем, что она сосредоточилась в основном на Китае, хотя, по его словам, финансируется в основном за счет Соединенных Штатов.

Трамп раскритиковал действия ВОЗ в связи с коронавирусом

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