Финансы

Газета.RuГазета.RuФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Глава ФРС заявил, что регулятор будет и дальше действовать без оглядки на критику Трампа

ТАСС16:30

Глава ФРС заявил об отсутствии внутренних угроз в экономике США

РИА Новости15:53

Все - в спад

Российская газета14:27

Глава ФРС заявил о наличии угроз экономике США из-за рубежа

RT на русском16:51

Решение ФРС по процентной ставке может задать новые недельные тренды - FxPro

Финмаркет07:55

Неопределенность с торговлей и ростом вне США продиктовали снижение ставки ФРС - Пауэлл

ПРАЙМ15:38

ФРС на перепутье

Expert.ruвчера в 05:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 16:58, Вашингтон
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Футбол

«Ювентус» упустил победу над «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Туринский "Ювентус" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:53
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Здоровье

Употребление помидоров может быть вредно для здоровья

По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток 15 сентября в 07:37
Шоу-бизнес

Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике

Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН 08:29
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Реал» в матче Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на домашнем поле принимал «Реал».
Metaratings 16:52
Экономика

Россия проиграет США в битве за рынок СПГ

США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне.
Газета.Ru 15:33
Шоу-бизнес

Владимир Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков»

В программе "Полный контакт" Владимир Соловьев подчеркнул, что от эпатажной Собчак стоило ожидать такого развития событий, а ее свадьбу с избранником он назвал "шоу фриков".
Дни24 вчера в 13:11
Футбол

«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:50
Общество

Омбудсмен Титов анонсировал создание черного списка судей

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей.
Коммерсантъ 15:33
Космос

Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день

Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус 04:37
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью

Газета.Ru 06:14
Общество

Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

Ореанда-Новости вчера в 05:34
Общество

Облик женщины возрастом 7,5 тысячи лет воссоздали по останкам

Телеканал 360° 09:45
Политика

Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины

Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
REGNUM 06:43
Армия и оружие

В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М

На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Политика

Украина назвала альтернативу Минским договоренностям для Донбасса

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что урегулировать ситуацию в Донбассе поможет миротворческая миссия.
Росбалт 10:20
Технологии

В сеть попала схема слежки за россиянами через мобильные телефоны

Сотрудники Nokia случайно слили в общий доступ механизм слежки за россиянами через мобильные телефоны.
Lenta.ru 11:39
Хоккей

«Витязь» обыграл «Северсталь» и одержал пятую победу кряду

Советский спорт 15:43
Музыка

Умер бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев

Музыкант Гарик Сукачёв сообщил, что бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев скончался.
News.ru 16:28
Политика

Трамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности

«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
Известия 09:57
Футбол

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
LiveSport.ru 16:52
Происшествия

На территории нескольких детских садов Краснодара рухнули деревья

Деревья и большие ветки упали на территории четырех детских садов и двух школ Краснодара, 18 сентября сообщает пресс-служба администрации города.
REGNUM 10:01
Теннис

Мария Шарапова назвала США своим домом

Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма 14:56
Армия и оружие

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Игры

Rockstar Games запустила собственный игровой лаунчер для PC

News.ru 01:52
Футбол

Робертсон удалил аккаунт в «Твиттере» из-за массовых оскорблений

По информации источника, причиной удаления профиля в социальной сети стали массовые оскорбления в адрес 25-летнего футболиста после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2). Напомним, на 82-й минуте встречи Робертсон заработал пенальти в ворота «Ливерпуля», который реализовал нападающий неаполитанской команды Дрис Мертенс.
Чемпионат 15:37
Здоровье

Соломатина назвала продукты, провоцирующие бессонницу

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, разные продукты на каждого человека влияют по-своему.
Вечерняя Москва вчера в 07:20
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное