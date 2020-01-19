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Происшествия В Миассе из больницы уволили пьяного врача Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором изображен один из врачей городской больницы №3 города Миасс в нетрезвом состоянии.

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