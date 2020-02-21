Президент США Дональд Трамп раскритиковал вручение премии «Оскар» за лучший фильм ленте южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». Выступая на митинге в штате Колорадо он назвал прошедшую церемонию ужасной.

Экономика Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.

Футбол Президент Ла Лиги назвал Смолова футбольной легендой Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал фотографию в официальном аккаунте чемпионата Испании в Instagtam, на которой изображены бывшие российские футболисты «Сельты» Валерий Карпин и Александр Мостовой, а также нынешний нападающий команды Фёдор Смолов.

Шоу-бизнес В Омске умерла мать Любови Полищук Ольга Пантелеевна скончалась в возрасте 91 года. Сегодня, 21 февраля, не стало мамы народной артистки РФ Любови Полищук.

Политика NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

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Политика МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».

Фигурное катание Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.

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Общество В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.