Кино

Мойка78Мойка78Трамп раскритиковал вручение «Оскара» южнокорейским «Паразитам»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вручение премии «Оскар» за лучший фильм ленте южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». Выступая на митинге в штате Колорадо он назвал прошедшую церемонию ужасной.
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Трамп возмутился вручением «Оскара» южнокорейскому фильму «Паразиты»

РБКвчера в 22:31

Президент США раскритиковал присуждение «Оскара» южнокорейскому фильму

Эхо Москвы01:32

Трамп возмущен победой «Паразитов» на «Оскаре»

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Трамп возмущен победой «Паразитов» на Оскаре

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Трамп не согласен с итогами «Оскара»

Pravda.Ru02:39

Трамп высказался против вручения главного «Оскара» фильму «Паразиты»

Московский Комсомолецвчера в 21:34

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

РИА Новостивчера в 20:54
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Российская газета 02:50
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Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

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Турция отправила в Идлиб колонну техники и грузовиков с боеприпасами

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Президент Ла Лиги назвал Смолова футбольной легендой

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал фотографию в официальном аккаунте чемпионата Испании в Instagtam, на которой изображены бывшие российские футболисты «Сельты» Валерий Карпин и Александр Мостовой, а также нынешний нападающий команды Фёдор Смолов.
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Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
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В Омске умерла мать Любови Полищук

Ольга Пантелеевна скончалась в возрасте 91 года. Сегодня, 21 февраля, не стало мамы народной артистки РФ Любови Полищук.
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Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ, но «Вашингтон» всё равно проиграл

В составе «Вашингтона» точными бросками отметились Александр Овечкин, который забросил свою 699-ю шайбу в карьере, а также Ларс Эллер и Том Уилсон.
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Брянец Александр Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

В масс-старте свободным стилем на 34 километра победил брянский лыжник Александр Большунов.
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NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
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Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
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Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Авто

Volkswagen готовит новый электрический кроссовер семейства ID

На рынок выведут новый электрический кроссовер семейства ID, машина составит конкуренцию BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB.
Актуальные Новости 18 февраля в 13:52
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Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
РИА Новости 04:41
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МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
РБК 04:34
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В Омске семерых учениц госпитализировали со школьного праздника

Семерых учениц госпитализировали в токсикологическое отделение после школьного праздника.
Российская газета 04:57
Авто

Назвали самые желанные автомобили россиян

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Фигурное катание

Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
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Общество

Разработанная «Мерседесом» система DAS будет запрещена с 2021 года

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Sports.ru 04:33
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Немецкие диетологи назвали эффективные способы похудения

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Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Армия и оружие

Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Российская газета 00:23
Футбол

Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок

Хавбек казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу и выбыл из строя на длительный период, об этом рапортует издание Sport24.
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Экономика

Число неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума

Количество грузовых составов, временно оставленных компанией РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 составов в сутки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику монополии и данные источника в отрасли.
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Общество

Туроператоры попросили кабмин компенсировать убытки из-за коронавируса

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что готовится обращение в органы власти с просьбой рассмотреть возможность компенсации убытков российских туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае.
Российская газета 05:28
Футбол

В РПЛ закрывается трансферное окно

Сегодня, 21 февраля, в РПЛ официально закрывается зимнее трансферное окно.
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В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине

Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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Общество

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Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

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Общество

В России социальные пенсии вырастут на 6,1%

Индексация пенсий наступит с 1 апреля 2020 года. Ранее сообщалось об идее вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров.
RuNews24.ru 19 февраля в 10:01
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