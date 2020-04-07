Коронавирус

ТАССТАССТрамп раскритиковал работу ВОЗ в условиях вспышки нового коронавируса

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавируса.
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