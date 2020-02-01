Кино

ИзвестияИзвестияТрамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Президент США Дональд Трамп остался недоволен решением Американской киноакадемии наградить в качестве лучшего фильма года южнокорейскую картину Пон Чжун Хо «Паразиты». Об этом в четверг, 20 февраля, сообщило издание Variety.
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Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

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