Кино
ДождьТрамп раскритиковал вручение «Оскара» южнокорейскому фильму «Паразиты»
Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Американской киноакадемии присудить «Оскар» за лучший фильм года южнокорейской картине «Паразиты». Об этом он сказал во время выступления перед своими сторонниками в штате Колорадо.
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Трамп высказался против вручения главного «Оскара» фильму «Паразиты»
Московский Комсомолецвчера в 21:34
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