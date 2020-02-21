Кино
ToDay News UfaТрамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар». Как сообщает ToDay News Ufa, Дональд Трамп уверен в том, что киноакадемия получила ужасную награду в нынешнем году.
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с чего всё началось
"Это и понятно, он не умеет читать", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении киностудии, которое последовало в ответ на критику американского лидера.РИА Новости09:03
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Трамп высказался против вручения главного «Оскара» фильму «Паразиты»
Московский Комсомолецвчера в 21:34
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 10:06, Ашберн
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