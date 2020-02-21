Кино
РИА НовостиТрамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»
Президент США Дональд Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" картине южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты".
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Трамп высказался против вручения главного «Оскара» фильму «Паразиты»
Московский Комсомолецвчера в 21:34
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