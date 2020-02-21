Кино

РИА НовостиРИА НовостиТрамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" картине южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты".
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Трамп возмутился вручением «Оскара» южнокорейскому фильму «Паразиты»

РБКвчера в 22:31

"Что за черт?": Трамп считает, что "Паразиты" не заслужили "Оскар"

РЕН ТВ00:02

Трамп возмущен победой «Паразитов» на Оскаре

Красная весна00:44

Трамп возмущен победой «Паразитов» на «Оскаре»

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Трамп высказался против вручения главного «Оскара» фильму «Паразиты»

Московский Комсомолецвчера в 21:34

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

РИА Новостивчера в 20:54

«Оскар»: чем запомнилась «скандальная» и «уникальная» церемония

Pravda.Ruвчера в 06:41
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Политика

Сергей Шнуров официально пошел в политику

Lenta.ru вчера в 05:18
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Общество

Росимущество завершило приватизацию «Фирмы Мелодия»

Росимущество неоднократно пыталось приватизировать ФГУП, но сроки неоднократно переносились.
Adindex.ru вчера в 23:08
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Армия и оружие

Турецкая армия и сирийская оппозиция начали наступление в Идлибе

Формирования вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые силами турецкой армии, предприняли в этот четверг наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб.
Наша версия вчера в 08:30
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости вчера в 19:20
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
РИА Новости вчера в 20:41
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском вчера в 16:50
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Политика

МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках

Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
ТАСС вчера в 11:23
Общество

Врач рассказала о вреде и пользе блинов

Эндокринолог, заведующая амбулаторным приемом стационара "Мединцентра" (филиал ГлавУпДК при МИД России), Елена Мамонтова рассказала, кому лучше воздержаться от употребления блинов.
Вестник Кавказа 00:01
Общество

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:40
Происшествия

Мужчина погиб при падении в шахту лифта в Саратовской области

Газета.Ru вчера в 14:35
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:33
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Экономика

Мошенники в прошлом году украли у клиентов банков 6,4 млрд рублей

В 2019 г. мошенники провели около 577 000 операций с использованием электронных средств платежа без согласия клиентов банков – физических и юридических лиц.
Ведомости 19 февраля в 07:48
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Экономика

Силуанов: Россия теряет миллиард рублей в день из-за коронавируса

Снижение товарооборота между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавируса приводит к потерям для российской стороны в миллиард рублей ежедневно.
Компания вчера в 12:31
Здоровье

В Роскачестве рассказали, как найти скрытый сахар в продукте

Специалисты Роскачества раскрыли маркетинговые уловки производителей и рассказали, как подсчитать, сколько сахара содержит продукт.
iReactor 00:00
Политика

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Экономика

Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат

Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
ТАСС вчера в 05:39
Армия и оружие

Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США

Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
REGNUM вчера в 20:33
Кино

«Лед 2» стартовал в российском прокате лучше, чем комедия «Холоп»

РИА Новости 19 февраля в 08:54
Происшествия

Число жертв стрельбы в Германии возросло до восьми

Восемь человек погибли, еще пять пострадали при стрельбе в городе Ханау в в центральной части Германии.
Известия 19 февраля в 18:09
Финансы

В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки

Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 19 февраля в 23:01
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Lenta.ru вчера в 09:03
Происшествия

В Ленобласти автомобиль Subaru въехал в грузовик, погибли двое

В Ленинградской области легковой автомобиль въехал в припаркованный на обочине грузовик, погибли двое находившихся в движущейся машине людей.
REGNUM 00:25
Авто

Полноприводные автомобили заняли больше трети авторынка России

В прошлом году на автомобильном рынке России доля полноприводных автомобилей превысила отметку в 34%.
Car.ru 19 февраля в 11:47
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