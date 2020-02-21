Кино

РИА НовостиРИА НовостиТрамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" картине южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты".
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Президент США раскритиковал присуждение «Оскара» южнокорейскому фильму

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Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

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Трамп возмущен победой «Паразитов» на Оскаре

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Трамп возмутился вручением «Оскара» южнокорейскому фильму «Паразиты»

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Трамп высказался против вручения главного «Оскара» фильму «Паразиты»

Московский Комсомолецвчера в 21:34

Трамп возмущен победой «Паразитов» на «Оскаре»

ТАСС00:03

«Оскар»: чем запомнилась «скандальная» и «уникальная» церемония

Pravda.Ruвчера в 06:41
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Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

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В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
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Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости 01:35
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Запрет переговоров о передаче территорий России закрепят в Конституции

По словам сопредседателя рабочей группы Павла Крашенникова, в Конституции будет формулировка «запрещаются действия, направленные на отчуждение территорий РФ».
Lenta.ru вчера в 17:37
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
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Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»

Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
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Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко

Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
REGNUM 00:50
Политика

Путин заявил, что странам выгодно «растаскивать» Россию и Украину

Российский президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и украинской стороны невыгодно для ряда стран, поэтому делается все для того, чтобы "растаскивать" страны.
Газета.Ru 02:03
Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM вчера в 05:34
Хоккей

Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую серию

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 699-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Lenta.ru 01:35
Общество

Лещенко разделил мнение Якубовича о пенсиях

News.ru вчера в 23:33
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Шоу-бизнес

Как ты изменился, постарел: поклонники не узнали Гарика Сукачева

Поклонники знаменитого певца Гарика Сукачева ахнули, увидев последний снимок кумира. Рок-музыкант сильно изменился внешне.
Петербургский дневник вчера в 13:04
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Общество

В Минздраве предупредили об опасности «алкоголизма выходного дня»

Нарколог заявил, что последствия потребления алкоголя могут превышать отрицательные последствия потребления наркотиков в те же выходные дни.
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Происшествия

Бывший полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову

Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов, арестованный по обвинению в фальсификации улик по делу журналиста Ивана Голунова, признался, что подбросил ему наркотики.
Известия 19 февраля в 09:42
Музыка

Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал в эфире НСН предложение Игоря Крутого отправить на Евровидение от России певца Тимофея Морозова (Тиму Белорусских).
РИА Новости вчера в 17:20
Армия и оружие

Самолеты ВКС России в Сирии атаковали турецкую бронетехнику

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии подтвердил информацию о том, что самолеты Су-24 авиагруппы ВКС РФ нанесли удары по наступающим формированиям террористов.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Экономика

В России заявили о рекордном количестве брошенных поездов

В течение последних пяти лет количество брошенных на сети РЖД поездов в среднем по году не превышало 666 в сутки.
Говорит Москва 02:29
Происшествия

В Москве задержали гражданина США по делу о взяточничестве

СК просит Басманный суд Москвы арестовать гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество

МиГ-35 научат беспилотной посадке

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
Известия 01:16
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости вчера в 19:20
Происшествия

Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей

Житель Белгорода, являясь физическим лицом, задолжал 14 миллиардов рублей.
РИА Новости 01:03
Футбол

Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
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Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК вчера в 11:44
Финансы

Рубль слабо повысился к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после падения по итогам вторника.
Интерфакс 19 февраля в 02:34
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами

ТАСС вчера в 20:21
Гаджеты

Владелец патента на систему онлайн-платежей подал иск к Samsung

Швейцарская компания "Сквин СА" подала в арбитражный суд Москвы иск к корейской корпорации Samsung Electronics и ее российскому подразделению ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" о защите прав на изобретение по патенту №2686003, в реестре Роспатента под указанным номером указан патент на изобретение "Система электронных платежей", следует из опубликованного определения суда.
РИА Новости 01:27
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