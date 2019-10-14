Политика

РБКРБКТрамп раскрыл детали новых санкций против Турции

США введут санкции в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за «дестабилизирующие» действия Анкары на северо-востоке Сирии, заявил американский президент Дональд Трамп.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось
"Я скоро подпишу исполнительный указ, которым распоряжусь ввести санкции против нынешних и бывших чиновников правительства Турции и любых лиц, которые участвуют в дестабилизирующих действиях Турции на северо-востоке Сирии", - заявил он в Twitter
.
РИА Новости16:32

Подробнее о событии

Трамп анонсировал увеличение до 50% пошлин на сталь для Турции

Российская газета17:30

США пригрозили Турции санкциями за проведение военной операции в Сирии

Известия16:52

Трамп пригрозил быстро уничтожить экономику Турции

Газета.Ru17:14

Трамп скоро подпишет указ о санкциях против турецких чиновников

ТАСС16:43

Трамп пригрозил санкциями сторонникам военной операции в Сирии

Национальная служба новостей17:35

Трамп анонсировал введение санкций против Турции

РИА Новости16:32

Трамп пригрозил Турции уничтожить ее экономику

Вести.Ru16:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 18:17, Вашингтон
Политика

Путин и король Саудовской Аравии обсудили ВТС

News.ru 14:27
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Гаджеты

Операционная система HarmonyOS может стать конкурентом iOS и Android

Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera 10:45
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Общество

Объявлены лауреаты Букеровской премии

В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

Lenta.ru 06:36
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ 13:44
Авто

Специалисты развеяли миф о «всепогодности» кондиционера в автомобиле

Эксперты портала «За рулем» развеяли некоторые заблуждения водителей по поводу использования кондиционера осенью.
Тарантас Ньюс вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Наргиз со скандалом уволила звукорежиссера

StarHit.ru 12:00
Происшествия

Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане

Газета.Ru 15:11
Армия и оружие

Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте

Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета 10:04
Политика

Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС 15:59
Армия и оружие

Главы Генштабов РФ и Турции провели переговоры по Сирии

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером.
Московский Комсомолец 11:51
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Энергетика

Сланцевая революция в США подошла к концу

Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Expert.ru 03:56
Общество

Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту

В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости 14:14
Единоборства

Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

RuNews24.ru вчера в 15:35
Политика

У Зеленского упал рейтинг на Украине

Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
Происшествия

В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

RT на русском 15:07
Политика

Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»

Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Газета.Ru 08:08
Хоккей

Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун

Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
Спорт-Экспресс 07:57
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Армия и оружие

В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru вчера в 03:46
Экономика

В Петербурге задумали ввести торговый сбор

Власти Петербурга намерены ввести торговый сбор в качестве квази-налогового платежа, чтобы увеличить поступления в казну и довести размер доходов бюджета до 1 трлн рублей, как обещал Александр Беглов во время губернаторских выборов.
REGNUM 10:45
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

РБК 14:39
Технологии

«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy

Коммерсантъ 13:29
Общество

Фонд грантов назвал сто лучших проектов НКО по итогам 2017 года

В 2017 году фонд провел два конкурса, на которые было подано 16,2 тыс. социально значимых проектов НКО, по их итогам поддержку на общую сумму 6,6 млрд рублей получили 3,2 тыс. инициатив.
ТАСС 11:19
Кино

«Дождливый день в Нью-Йорке» не покажут в США

iReactor вчера в 00:38
Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут купить «Лидс»

Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радридзани заявил, что от президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи ему поступило предложение о покупке клуба.
Чемпионат 15:38
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное