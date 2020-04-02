Я ожидаю и надеюсь, что они снова будут сокращать по 10 млн барр. и, возможно, значительно больше. Если это произойдет, это будет великолепно для нефтегазовой индустрии.

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть. Глава Белого дома в сообщении в Twitter заявил, что рассчитывает на значительное сокращение добычи обеими странами.

Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

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Общество Мэр Москвы отложил введение пропускного режима Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.

Общество Вассерман предсказал «полный кошмар» для США Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.

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Шоу-бизнес Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда» Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.

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Происшествия В Сингапуре выявили первый случай бессимптомной передачи коронавируса Сингапур, 3 апреля 2020, 04:28 — REGNUM Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией от бессимптомных носителей подтвердили в Сингапуре, сообщает газета The Straits Times.

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