Политика

Новая газетаНовая газетаТрамп распорядился начать вывод Национальной гвардии из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона в связи со стабилизацией ситуации с протестами. Об этом Трамп сообщил в твиттере.
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с чего всё началось
«Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода из Вашингтона теперь, когда всё находится под полным контролем», — заявил
 Трамп.
RT на русском10:37

Подробнее о событии

Трамп отдал приказ о выводе национальной гвардии из Вашингтона

Интерфакс10:54

Трамп объявил вывод нацгвардии из Вашингтона

Коммерсантъ10:47

Трамп распорядился начать вывод из Вашингтона сил Национальной гвардии

ТАСС09:59

Трамп поручил начать вывод нацгвардии из Вашингтона

РИА Новости10:19

Трамп распорядился вывести Нацгвардию из Вашингтона

Газета.Ru10:12

Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона

Российская газета10:35

Трамп поручил начать вывод из Вашингтона бойцов Нацгвардии США

REGNUM10:31
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Шоу-бизнес

Ксению Собчак раскритиковали в Сети за пост с песней «Убили негра»

iReactor вчера в 11:49
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Шоу-бизнес

Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
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Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
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Общество

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы, в ближайшие 1-3 часа до 21:00 7 июня в городе ожидается кратковременный дождь.
Интерфакс 07:34
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Футбол

В РФС пообещали не снимать команды с турнира РПЛ

Максим Митрофанов обещает: «снимать команды с турнира мы не будем». Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Маяк».
Евро-футбол.ру 14:57
Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 10:00
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Игры

На Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 добавлена надпись, которую видно под ультрафиолетом

CD Projekt Red и Microsoft оставили на Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 скрытое послание, видное под ультрафиолетовым светом.
CyberSport.ru 11:41
Общество

Главный раввин России заболел коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
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Политика

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

Поправку, позволяющую Владимиру Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих, внесла перед вторым чтением в Госдуме депутат Валентина Терешкова.
Ведомости 14:00
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Шоу-бизнес

Супруг Полины Гагариной высказался о разводе с артисткой

Супруг Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, устал от слухов и сплетен о его разводе с певицей, блуждающих в сети.
OvideO.ru 14:41
Общество

Илья Азар вышел из спецприемника

Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста.
Коммерсантъ 03:58
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Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет

Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
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Общество

Абрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларов

Lenta.ru 12:44
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Политика

СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу

Российские власти рассматривают возможность введения норм, обязывающих руководителей при найме на работу отдавать предпочтение кандидатам с российским паспортом.
РИА Новости 14:59
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Политика

Захарова рассказала о попытках испортить отношения России и Чехии

Представитель МИДа подчеркнула, что высылка россиян будет учтена Россией в выстраивании отношений с Чехией.
Известия 09:38
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Политика

В Минске согласовывают условия для российских объектов в Белоруссии

Вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на территории Белоруссии проходит процедуру внутригосударственного согласования, конечное решение будет принято белорусским правительством, заявили в министерстве обороны республики.
РИА Новости 05 июня в 02:55
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Политика

В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением

РИА Новости 08:38
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Общество

В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»

В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий».
РБК вчера в 00:34
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Космос

О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые

Evo-rus.com 01:05
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Происшествия

Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
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Общество

Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
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Политика

МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков

Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией.
Газета.Ru 15:08
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Общество

Врач назвала оптимальный возраст для родов

Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости 08:13
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Здоровье

Украина заняла второе место в Европе по темпам распространения рака

Украина заняла второе место по онкологическим заболеваниям в Европе, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава страны.
Экономика сегодня 11:40
Происшествия

Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

Интерфакс 14:02
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Новый глава белорусского Мининформа пригрозил СМИ ограничениями

Игорь Луцкий захотел оградить «население от информации, которая наносит вред государству».
Говорит Москва 14:04
Футбол

«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро

Спорт-Экспресс 09:09
Политика

Нацгвардия начала выводить силы из Лос-Анджелеса

Национальная гвардия США выводит из Лос-Анджелеса свои силы, которые обеспечивали безопасность во время протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает газета Los Angeles Times.
РИА Новости 15:08
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