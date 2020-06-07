с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона в связи со стабилизацией ситуации с протестами. Об этом Трамп сообщил в твиттере.

Шоу-бизнес Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова. 113

Общество МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы, в ближайшие 1-3 часа до 21:00 7 июня в городе ожидается кратковременный дождь. 142

Футбол В РФС пообещали не снимать команды с турнира РПЛ Максим Митрофанов обещает: «снимать команды с турнира мы не будем». Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Маяк».

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 839

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 106

Игры На Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 добавлена надпись, которую видно под ультрафиолетом CD Projekt Red и Microsoft оставили на Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 скрытое послание, видное под ультрафиолетовым светом.

Общество Главный раввин России заболел коронавирусом Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает. 150

Политика На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина Поправку, позволяющую Владимиру Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих, внесла перед вторым чтением в Госдуме депутат Валентина Терешкова. 521

Шоу-бизнес Супруг Полины Гагариной высказался о разводе с артисткой Супруг Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, устал от слухов и сплетен о его разводе с певицей, блуждающих в сети.

Общество Илья Азар вышел из спецприемника Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста. 88

Политика В Минске согласовывают условия для российских объектов в Белоруссии Вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на территории Белоруссии проходит процедуру внутригосударственного согласования, конечное решение будет принято белорусским правительством, заявили в министерстве обороны республики. 64

Общество Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков. 26

Общество Врач назвала оптимальный возраст для родов Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева. 3

Здоровье Украина заняла второе место в Европе по темпам распространения рака Украина заняла второе место по онкологическим заболеваниям в Европе, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава страны.

Политика Новый глава белорусского Мининформа пригрозил СМИ ограничениями Игорь Луцкий захотел оградить «население от информации, которая наносит вред государству».