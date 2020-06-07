Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter. По словам президента, ситуация с протестами в городе под полным контролем.

Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона

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