Политика
Российская газетаТрамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп распорядился начать вывод частей Национальной гвардии из американской столицы, об этом он написал в своем Twitter 7 июня. Причиной такого решения стала нормализация ситуации с протестами.
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Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
Российская газета 12:13
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы
Неизвестный произвёл несколько выстрелов из окна жилого дома на юго-западе Москвы.
RT на русском 15:52
Футбол
«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро
Спорт-Экспресс 09:09
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела
Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru 05 июня в 02:36
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan входят в первую пятерку самых продаваемых на российском рынке кроссоверов.
Tvoe-avto.com 05 июня в 03:34
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
Газета.Ru 12:45
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Ягудин пожелал смерти фигуристу-гею и назвал его «ошибкой земли»
Олимпийский чемпион - 2002 Алексей Ягудин жестко прокомментировал слова американского фигуриста-гомосексуала Адама Риппона, который сообщил, что пожертвовал деньги фонду помощи темнокожим трансгендерам.
Газета.Ru 15:13
Единоборства
Макгрегор объяснил решение завершить карьеру
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объяснил, почему принял решение завершить карьеру.
Газета.Ru 08:22
Политика
МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков
Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией.
Газета.Ru 15:08
Общество
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
Общество
Reuters: США планирует ввести санкции против десятков танкеров
Как сообщает издание Reuters со ссылкой на анонимные источники, Соединенные Штаты Америки намерены ввести санкции против множества танкеров, занимающихся перевозкой сырья из Венесуэлы.
RuNews24.ru вчера в 09:01
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Общество
Минпросвещения назвало сроки начала работы колледжей в России
Ранее Минпросвещения выпустило приказ, согласно которому регионы имеют право продлевать прием документов в техникумы и колледжи до 25 августа.
Портал Поиск 07:19
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
Политика
В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости 16:24
Политика
США решили запастись ураном из-за России и Китая
США теряют лидерство в области атомной энергетики из-за России и Китая, заявил глава американского минэнерго Дэн Бруйетт.
Взгляд.ру 16:44
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Политика
Экс-министр Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, поскольку в его команде работают люди, связанные с экс-главой государства Петром Порошенко и американским инвестором Джорджем Соросом.
Газета.Ru 06:51
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 16:02
Происшествия
Украинец под Киевом устроил массовое убийство
Московский Комсомолец 15:59
Общество
Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о COVID-19
Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
Газета.Ru 06:21
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38