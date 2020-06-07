Политика

ИзвестияИзвестияТрамп распорядился начать вывод сил нацгвардии из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился о выводе сил нацгвардии США из Вашингтона. Об этом он сообщил в Twitter в воскресенье, 7 июня. «Только что отдал национальной гвардии приказ покинуть Вашингтон, так как там всё под полным контролем», — написал он.
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Трамп приказал вывести Нацгвардию из Вашингтона

РБК11:05

Трамп поручил начать вывод Нацгвардии из Вашингтона

Lenta.ru10:10

Трамп объявил вывод нацгвардии из Вашингтона

Коммерсантъ10:47

Трамп поручил начать вывод нацгвардии из Вашингтона

РИА Новости10:19

Трамп распорядился вывести Нацгвардию из Вашингтона

Газета.Ru10:12

Трамп отдал приказ о выводе национальной гвардии из Вашингтона

Интерфакс10:54

Трамп распорядился начать вывод из Вашингтона сил Национальной гвардии

ТАСС09:59
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Политика

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».
Ведомости 14:00
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В Нью-Йорке отменяют комендантский час

Российская газета 08:42
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Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
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Общество

«Роскосмос» завершил прием заявок в отряд космонавтов

Госкорпорация "Роскосмос" закончила прием заявок на участие в открытом конкурсе по отбору кандидатов в космонавты, с 3 июня 2019 года получено 1404 обращения, сообщает пресс-служба госкорпорации.
РИА Новости 18:10
Происшествия

В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна

В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
Коммерсантъ 16:06
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Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
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Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
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Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
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Общество

В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
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Главный раввин России заболел коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
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Политика

Мосгоризбирком внес в МГД законопроект об электронном голосовании

Мосгоризбирком внес в МГД законопроект об электронном голосовании Мосгоризбирком разработал и внес в столичный парламент законопроект о параметрах дистанционного электронного голосования на выборах в городские органы власти и органы местного самоуправления.
Коммерсантъ 17:55
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Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
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Происшествия

В Росгвардии прокомментировали задержание темнокожего мужчины в Москве

Инцидент произошёл минувшей ночью в районе Щёлковского шоссе. Очевидцы засняли момент задержания.
Говорит Москва 08:19
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Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ходит без маски и всех критиков отправляет в бан

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева жестко ответила критикам, которым не понравилось, как она ходит без медицинской маски.
Территория новостей 11:24
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Армия и оружие

В Алабино пройдет первая репетиция парада Победы на Красной площади

РИА Новости 18:06
Политика

Чехия высылает двух сотрудников российского посольства

Правительство Чехии высылает двух сотрудников российского посольства, пишет «РИА Новости».
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Происшествия

Джонсон обвинил хулиганов в дискредитации протестов в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал наказать тех, кто использует акции протеста в стране в преступных целях.
РБК 17:56
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva

Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03
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Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.
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Независимые журналисты нашли новых свидетелей по делу о катастрофе Boeing в Донбассе

Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, подтверждающих наличие военных самолетов в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, когда произошла катастрофа Boeing.
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Здоровье

Диетолог назвала самый опасный для здоровья суп

ТК Звезда 05 июня в 01:39
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Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
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Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
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Экономика

Гостиницам мало не показалось

Крупный бизнес хочет льгот, как маленький Гостиничный бизнес через «Опору России» добивается перехода к секторальной модели поддержки, указывая властям на необходимость распространить льготы для малого бизнеса на средний и крупный, который также пострадал от остановки деятельности.
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Британские ученые назвали «идеальные условия» для эпидемий

Человечество создало "идеальные условия" для передачи заболеваний из дикой природы и их распространения по всему миру, считают ученые из Ливерпульского университета.
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США создадут резерв урана из-за конкуренции со стороны России и Китая

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Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
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«Барселона» может сократить зарплаты игрокам на 70%

По информации Marca, сине-гранатовые предложили футболисты пойти на повторное сокращение зарплат.
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Врач назвала оптимальный возраст для родов

Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
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