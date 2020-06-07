Политика
ИзвестияТрамп распорядился начать вывод сил нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился о выводе сил нацгвардии США из Вашингтона. Об этом он сообщил в Twitter в воскресенье, 7 июня. «Только что отдал национальной гвардии приказ покинуть Вашингтон, так как там всё под полным контролем», — написал он.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
«Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода из Вашингтона теперь, когда всё находится под полным контролем», — заявил Трамп.RT на русском10:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 19:57, Ашберн
Армия и оружие
Индия и Китай хотят мирно решить проблемы спорных территорий
Встреча проходила в населенном пункте Молдо, расположенном на китайской стороне относительно "линии фактического контроля" (LAC), которая хотя и не признана официально, но де-факто является границей между Индией и КНР в штате Джамму и Кашмир.
Российская газета 06:15
Авто
Видео: Audi R8, BMW M8 и Mercedes-AMG GT R сразились на гоночной трассе
Эксперты YouTube-канала AutoBildSportsCars сравнили в предельных режимах спорткары «большой немецкой тройки» с мягкой крышей — Audi R8 Performance Spyder, BMW M8 Competition Convertible и Mercedes-AMG GT R Roadster.
Motor 16:32
Шоу-бизнес
Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
REGNUM 09:26
Экономика
Стали известны страны с самым доступным газом для населения
Аналитики провели исследование, чтобы узнать, жители каких стран мира могут позволить себе купить на среднемесячные зарплаты больше всего природного газа.
Online47.ru 19:41
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
На этой неделе россиян ждет четырехдневная рабочая неделя - с 8 по 11 июня - в связи с празднованием Дня России, 12 июня.
Online47.ru 18:24
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Происшествия
ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
Футбол
«Динамо» и «Локомотив» разошлись миром в Черкизово
Столичные футбольные клубы «Локомотив» и «Динамо» провели товарищескую встречу в Черкизово на фоне ослабления мер против коронвируса.
Ридус 13:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала протесты в Миннеаполисе песней «Убили негра»
Ведущая и журналист выложила в свой Instagram видеозапись с черным экраном, на фоне которого играет отрывок из песни «Запрещенных барабанщиков» - «Убили негра».
Newia.ru 03:23
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Футбол
Егор Сорокин: Не жалею, что отказал «Зениту»
Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал, почему отказался переходить в «Зенит» из «Рубина» зимой 2019 года.
Bookmaker-ratings.ru 06:40
Гаджеты
Список смартфонов, которые получат Android 11
Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv 05 июня в 00:58
Единоборства
Нуньес уверенно победила Спенсер в главном бою UFC 250
Чемпионка UFC в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес победила в титульном поединке канадцу Фелисию Спенсер.
Советский спорт 00:42
Шоу-бизнес
Айза Анохина подтвердила роман с Олегом Майами
35-летняя Айза Анохина не раз уверяла, что не испытывает никаких симпатий в сторону 29-летнего Олега Майами.
StarHit.ru вчера в 09:10
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Политика
На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина
В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».
Ведомости 14:00
Здоровье
Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии
Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru вчера в 02:40
Общество
ВОЗ изменила мнение о ношении масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила мнение о ношении масок — теперь их рекомендуется использовать в общественном транспорте и магазинах.
Lenta.ru 05 июня в 14:05
Энергетика
Россия и ОПЕК продлили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти
По истечении первых двух месяцев страны ОПЕК+ планировали перейти к постепенному наращиванию производства: с июля по конец декабря сокращение должно было составить 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022 года — 5,8 млн баррелей в сутки.
Секрет фирмы вчера в 11:04
Кино
Джош Транк хотел добавить в «Фантастическую четверку» больше чернокожих героев
По словам Транка, крупные киностудии часто оставляют важные роли для приглашенных звезд, так что когда он предложил подыскать чернокожую актрису на роль Сью, его предложение встретили неодобрительно.
Телепрограмма 08:07
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Происшествия
Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе
Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.
АСТВ 19:44
Политика
В Москву прилетели высланные из Праги работники Россотрудничества
Высланные из Праги работники Россотрудничества прилетели в Москву, сообщил РИА Новости один из них, сотрудник представительства Игорь Рыбаков.
РИА Новости 18:21
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП с Ferrari в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео аварии с Ferrari в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 13:54
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Происшествия
В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава
В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27
Религия
8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой
В этом году на 8 июня выпадает Духов день, который считают прямым продолжением Троицы.
Молодой коммунар 15:40