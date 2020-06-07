с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился о выводе сил нацгвардии США из Вашингтона. Об этом он сообщил в Twitter в воскресенье, 7 июня. «Только что отдал национальной гвардии приказ покинуть Вашингтон, так как там всё под полным контролем», — написал он.

Армия и оружие Индия и Китай хотят мирно решить проблемы спорных территорий Встреча проходила в населенном пункте Молдо, расположенном на китайской стороне относительно "линии фактического контроля" (LAC), которая хотя и не признана официально, но де-факто является границей между Индией и КНР в штате Джамму и Кашмир. 2

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Шоу-бизнес Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым. 156

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