с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Белый дом. Уточняется, что помощь должна включать в себя медицинские и гуманитарные товары, создание полевых госпиталей.

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

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