Коронавирус
Газета.RuТрамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Белый дом. Уточняется, что помощь должна включать в себя медицинские и гуманитарные товары, создание полевых госпиталей.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о помощи Италии, которым хочет продемонстрировать лидерство страны вопреки «кампании по дезинформации со стороны Китая и России».Коммерсантъвчера в 23:37
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Трамп поможет Италии для демонстрации лидерства США «вопреки дезинформации Китая и России»
Коммерсантъвчера в 23:37
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Общество
ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции
Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Общество
В Россию для борьбы с коронавирусом вылетела группа китайских врачей
Вести.Ru вчера в 23:47
Политика
Шенгенскую зону могут закрыть до сентября, сообщил Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Шенгенская зона может быть закрыта вплоть до сентября из-за распространения коронавируса.
Znak.com 09:25
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Политика
МИД Белоруссии не понимает, о какой помощи стране сообщили в Кремле
Господин Макей не понимает, о какой помощи Белоруссии в Кремле сообщили журналистам.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Экономика
2,3 трлн долларов выделены для поддержки экономики США
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новом раунде поддержки экономики в рамках антикризисного пакета в 2,3 трлн долларов.
Российская газета 09 апреля в 13:02
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня вчера в 02:22
Общество
Врач рассказал, что коронавирус пришел навсегда
По завершению пандемиии коронавирус не исчезнет окончательно, предупредил доктор Александр Мясников.
АБН 07:58
Футбол
«Ювентус» хочет подписать Себальоса
Туринцы хотят подписать игрока перед стартом следующего сезона.
Soccer.ru 07:20
Происшествия
В Ангарской колонии есть погибший
Тело обнаружили под завалами после бунта и пожара Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко сообщил, что на территории колонии №15 в Ангарске обнаружен труп повешенного осужденного.
Коммерсантъ 07:13
Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
Здоровье
Кинешемскую ЦРБ закрывают на карантин
Кинешемскую црб закрывают на карантин.
IvanovoNews 04:45
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова попала в больницу с новорожденным сыном
Интернет-модель Оксана Самойлова, попала в медучреждение вместе со своим малышом Давидом.
Discover24 04:15
Здоровье
В Башкирии умер первый пациент от коронавируса
На ежедневном брифинге по коронавирусу в Минздраве РБ глава ведомства Максим Забелин сообщил, что в республике скончался первый человек, чьей причиной смерти является коронавирусная инфекция COVID-19.
ProUfu.ru 05:11
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Здоровье
Минздрав порекомендовал соль для профилактики коронавируса
Минздрав России в рекомендациях по борьбе с коронавирусом назвал соль средством профилактики от новой инфекции.
Газета.Ru 09 апреля в 14:14
Общество
В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики
Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:11
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Общество
Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Роспотребнадзор выяснил, что иммунитет к коронавирусу присутствует лишь у 3% россиян.
Российский Вестник вчера в 14:02
Общество
В России за сутки зафиксировано 1667 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки зафиксировано 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах.
Афиша Daily 04:29
Экономика
Власти Москвы выделят 25 млрд руб. на поддержку столичного бизнеса
Московский бизнес получит поддержку объемом 25 млрд руб. Об этом сообщил столичный оперштаб по экономическим вопросам, передает ТАСС.
РБК вчера в 09:15
Происшествия
В Москве оштрафовали еще пять нарушителей режима самоизоляции
Суды в Москве оштрафовали еще пятерых человек, нарушивших режим самоизоляции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
РБК вчера в 13:28
Происшествия
В Волгоградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом
Среди 5 новых больных коронавирусом в Волгоградской области четверо вернулись в регион из Москвы, всего в регионе выявлены 33 случая инфекции, сообщает в субботу своем Telegram-канале областной оперштаб.
РИА Новости 08:54
Футбол
Экс-полузащитник «Ростова» объяснил, почему играть в чемпионате Беларуси сложнее, чем в России
Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился мнением о чемпионате Беларуси.
Спорт день за днем 08:19
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Общество
В Свердловской области готовятся к судам по короновирусу
Оперштаб сообщил о первых протоколах о нарушении особого режима В Свердловской области оформлены первые 5 протоколов в отношении жителей и юридических по нарушениям условий особого режима, введенного в регионе.
Правда УрФО 07:38
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26