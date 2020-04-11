Коронавирус

РБКРБКСША помогут Италии вопреки «дезинформации России и Китая»

Число заразившихся в США превысило 501 тыс. человек, в Италии — 147 тыс. "Хотя первостепенной и главной ответственностью властей США является забота об американцах, помощь Италии поможет в борьбе со вспышкой COVID-19 и смягчении последствий кризиса, а также продемонстрирует лидерство США вопреки кампаниям по дезинформации со стороны Китая и России", — говорится в меморандуме.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум
 о помощи Италии, которым хочет продемонстрировать лидерство страны вопреки «кампании по дезинформации со стороны Китая и России».
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Трамп поможет Италии для демонстрации лидерства США «вопреки дезинформации Китая и России»

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АиФ Брянск 03:38
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Общество

В Татарстане выявили 23 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
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Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

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С 11 апреля будет ограничен въезд в Ростов

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Наука

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Находка ученых свидетельствует о том, что Амазония также является одним из древнейших очагов земледелия и входит в список регионов, где одомашнивание культур началось по окончании последнего ледникового периода.
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

РИА Новости вчера в 21:59
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ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
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Евгений Куйвашев разрешил работать парикмахерским и детским садам

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Уткин рассказал, почему не планирует заводить детей

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В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
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В Саратовской области выявлено еще 9 случаев коронавируса

Сегодня в Саратовской области зафиксировано ещё 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Среди заболевших - жительница с. Вязовка Татищевского района, житель Ершовского района.
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Умер политолог Александр Некрасов

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Китай отправил в Россию группу медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.
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