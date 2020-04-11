с чего всё началось

Число заразившихся в США превысило 501 тыс. человек, в Италии — 147 тыс. "Хотя первостепенной и главной ответственностью властей США является забота об американцах, помощь Италии поможет в борьбе со вспышкой COVID-19 и смягчении последствий кризиса, а также продемонстрирует лидерство США вопреки кампаниям по дезинформации со стороны Китая и России", — говорится в меморандуме.

Здоровье Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски. 121

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,9K

Общество В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 193

Здоровье В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом Первый пациент с коронавирусом скончался в Башкирии, причиной смерти является вирусная пневмония, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин. 13

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин. 1,4K

Происшествия В Брянской области 123 человека заражены коронавирусом По данным на утро субботы 11 апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 123 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба. 21

Общество В Татарстане выявили 23 новых случая заражения коронавирусом В Татарстане за последние сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. 41

Наука Амазонию назвали одним из древнейших очагов земледелия Находка ученых свидетельствует о том, что Амазония также является одним из древнейших очагов земледелия и входит в список регионов, где одомашнивание культур началось по окончании последнего ледникового периода. 8

Происшествия ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве. 8

Здоровье В Челябинской области увеличилось число заболевших коронавирусом Число заболевших коронавирусом в Челябинской области 11 апреля достигло 42 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона. 14

Общество Уткин рассказал, почему не планирует заводить детей Журналист Василий Уткин опубликовал на своём YouTube канале видео, в котором рассказал о том, почему он не планирует заводить детей. 1

Общество В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах. 81

Общество В Саратовской области выявлено еще 9 случаев коронавируса Сегодня в Саратовской области зафиксировано ещё 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Среди заболевших - жительница с. Вязовка Татищевского района, житель Ершовского района.

Шоу-бизнес Дочь Ивана Охлобыстина получила результаты тестов на коронавирус На прошлой неделе СМИ рассказали о том, что дочь Ивана Охлобыстина Анфиса заболела коронавирусом.

Общество Умер политолог Александр Некрасов Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни. 2

Религия В РПЦ сообщили, что верующие могут освятить вербы дома "В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - говорится в сообщении.

Общество 75 лет назад освободили концлагерь Бухенвальд Освобождение Бухенвальда произошло 11 апреля 1945-го, когда заключенные устроили вооруженное восстание и взяли в плен 800 эсэсовцев и солдат охраны. 1