Коронавирус
РБКСША помогут Италии вопреки «дезинформации России и Китая»
Число заразившихся в США превысило 501 тыс. человек, в Италии — 147 тыс. "Хотя первостепенной и главной ответственностью властей США является забота об американцах, помощь Италии поможет в борьбе со вспышкой COVID-19 и смягчении последствий кризиса, а также продемонстрирует лидерство США вопреки кампаниям по дезинформации со стороны Китая и России", — говорится в меморандуме.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о помощи Италии, которым хочет продемонстрировать лидерство страны вопреки «кампании по дезинформации со стороны Китая и России».Коммерсантъвчера в 23:37
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Трамп поможет Италии для демонстрации лидерства США «вопреки дезинформации Китая и России»
Коммерсантъвчера в 23:37
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Здоровье
Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски.
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Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
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В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом скончался в Башкирии, причиной смерти является вирусная пневмония, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 05:32
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Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
Происшествия
В Брянской области 123 человека заражены коронавирусом
По данным на утро субботы 11 апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 123 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.
АиФ Брянск 03:38
Общество
В Татарстане выявили 23 новых случая заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Казанские ведомости 05:07
Общество
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Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Общество
Девятиклассникам отменили сдачу предметов по выбору на ОГЭ-2020
В 2020 году девятиклассникам не придется сдавать предметы по выбору.
Pro Город Киров 09 апреля в 10:25
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
Общество
С 11 апреля будет ограничен въезд в Ростов
Если обнаружится, что оснований для въезда в город нет, водителю будет рекомендовано вернуться по месту своего проживания.
Discover24 05:10
Общество
Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ
Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Известия 06:10
Наука
Амазонию назвали одним из древнейших очагов земледелия
Находка ученых свидетельствует о том, что Амазония также является одним из древнейших очагов земледелия и входит в список регионов, где одомашнивание культур началось по окончании последнего ледникового периода.
Дилетант вчера в 09:37
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Происшествия
ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия вчера в 06:35
Здоровье
Медик предупредил об опасности выздоровевших пациентов с коронавирусом
Люди, заразившиеся и переболевшие коронавирусом нового типа, представляют опасность для окружающих в течение месяца после выздоровления.
Политическая Экспертиза 06:38
Общество
Евгений Куйвашев разрешил работать парикмахерским и детским садам
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, вносящий изменения в особой режим на Среднем Урале.
Телеканал ОТВ вчера в 08:14
Здоровье
В Челябинской области увеличилось число заболевших коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Челябинской области 11 апреля достигло 42 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
URA.Ru 01:17
Общество
Уткин рассказал, почему не планирует заводить детей
Журналист Василий Уткин опубликовал на своём YouTube канале видео, в котором рассказал о том, почему он не планирует заводить детей.
Pravda.Ru 06:29
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Общество
В Саратовской области выявлено еще 9 случаев коронавируса
Сегодня в Саратовской области зафиксировано ещё 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Среди заболевших - жительница с. Вязовка Татищевского района, житель Ершовского района.
Взгляд-инфо 05:00
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Охлобыстина получила результаты тестов на коронавирус
На прошлой неделе СМИ рассказали о том, что дочь Ивана Охлобыстина Анфиса заболела коронавирусом.
StarHit.ru 04:00
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Общество
Китай направил в Россию группу специалистов для борьбы с коронавирусом
Китай отправил в Россию группу медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 06:29
Религия
В РПЦ сообщили, что верующие могут освятить вербы дома
"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:15
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США
Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Мексика согласовала сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Мой Брянск вчера в 09:56
Здоровье
Шведский врач озвучил мрачный прогноз по пандемии коронавируса
Густафсон констатировал, что многих смертей удалось бы избежать, если бы пожилых людей, заразившихся коронавирусом, увозили в больницы.
ФАН 03:51
Общество
75 лет назад освободили концлагерь Бухенвальд
Освобождение Бухенвальда произошло 11 апреля 1945-го, когда заключенные устроили вооруженное восстание и взяли в плен 800 эсэсовцев и солдат охраны.
Пятый канал 05:56
Здоровье
Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае
Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае Таким образом, COVID-19 подтвержден у 21 жителя региона Напомним, первым подтвердили заболевание у женщины, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому.
АМИТЕЛ вчера в 23:02