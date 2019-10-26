Президент США Дональд Трамп распорядился возобновить беспошлинную торговлю для некоторых украинских товаров. Соответствующий указ 25 октября был обнародован Белым домом.

Политика В Госдуме ответили на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не согласна на компромисс относительно возвращения России в ПАСЕ.

Общество Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.

Футбол Слуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

Экономика Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.

Шоу-бизнес Тарасов подал в суд на бывшую жену Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Политика Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Кино Создателю «Чернобыля» поручат перезапуск «Пиратов Карибского моря» Компания Walt Disney не оставляет надежду на перезапуск популярной франшизы "Пираты Карибского моря", основанной на аттракционе в тематических парках развлечений.