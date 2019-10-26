Политика
Российская газетаТрамп распорядился отметить пошлины на некоторые украинские товары
Президент США Дональд Трамп распорядился возобновить беспошлинную торговлю для некоторых украинских товаров. Соответствующий указ 25 октября был обнародован Белым домом.
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Происшествия
Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке
Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
Политика
В Госдуме ответили на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не согласна на компромисс относительно возвращения России в ПАСЕ.
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Футбол
Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле
Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
Политика
Лукашенко отказался от Великой Отечественной войны
Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Белоруссию.
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Общество
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Общество
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимационное отделение больницы в Москве.
Футбол
Слуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.
Общество
Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством
По словам россиянки, высказывание «был бы человек, а статью найдём» применимо в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным США.
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
Политика
Почему архивы Мюллера не помогут демократам запустить импичмент Трампу
Юридическому комитету Палаты представителей необходимы архивы бывшего спецпрокурора США для расследования, целью которого является объявление импичмента Трампу.
Политика
Зеленский приехал на позиции националистов в районе участка разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого.
Футбол
Тедеско рассказал, как отреагирует, если «Спартак» не усилит состав
Доменико Тедеско, недавно возглавивший московский "Спартак" поделился мнением о качестве состава "красно-белых".
Происшествия
Легкомоторный самолет пропал в Пермском крае
Легкомоторный самолет вылетел с аэродрома Нижнее Городище в Пермском крае и пропал.
Шоу-бизнес
Тарасов подал в суд на бывшую жену
Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Политика
Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Армия и оружие
BBC сообщает о пропаже 50 заключенных россиянок с детьми в Сирии
Из лагеря заключенных пропали около 50 россиянок с детьми, задержанных в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России).
Технологии
Миллионы пользователей Android подверглись хакерской атаке
Программы были загружены миллионами пользователей, сообщили в антивирусной компании ESET.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Кино
Создателю «Чернобыля» поручат перезапуск «Пиратов Карибского моря»
Компания Walt Disney не оставляет надежду на перезапуск популярной франшизы "Пираты Карибского моря", основанной на аттракционе в тематических парках развлечений.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
Хоккей
Кравцов вернется в КХЛ и подпишет контракт с «Трактором»
Россиянин воспользовался пунктом в контракте, который предусматривает возможность вернуться в Россию.
Технологии
Утечка Microsoft показывает, что Windows 10X появится на ноутбуках
Пока что Microsoft только официально подтвердила, что Windows 10X будет доступна на складных и двухэкранных устройствах с изменениями как в меню «Пуск», так и на панели задач, но очевидно, что у компании есть планы внести эти изменения и в традиционные ноутбуки.