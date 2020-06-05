Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп распорядился сократить количество войск в Германии

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве. До сентября из Германии уедут 9,5 тысячи американских военных. Сейчас там размещено 34,5 тысячи военнослужащих.
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СМИ узнали о приказе Трампа сократить военный контингент в Германии

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WSJ: Трамп приказал сократить присутствие военных США в Германии

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Вести.Ru14:55

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