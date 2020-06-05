Политика
ИнтерфаксТрамп распорядился сократить количество войск в Германии
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве. До сентября из Германии уедут 9,5 тысячи американских военных. Сейчас там размещено 34,5 тысячи военнослужащих.
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Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала фигуру через неделю после вторых родов
Уже через неделю после родов Анастасия Шубская похвасталась в Instagram стройной фигурой.
Lisa.ru вчера в 05:30
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru вчера в 08:14
Политика
Пушков спрогнозировал сроки окончания протестов в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз по развитию ситуации с протестами в США, начавшимися после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда.
Lenta.ru вчера в 23:59
Политика
Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты
Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах.
Известия вчера в 23:10
Общество
Роскачество признало самым безопасным продуктом в России водку
Роскачество по итогам собственных исследований наиболее безопасным продуктом в России признало водку, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.
Газета.Ru вчера в 01:17
Политика
Половина украинцев считают, что страна находится на грани развала
Около 50% жителей Украины считают, что страна находится на грани развала.
ФАН вчера в 12:09
Политика
Песков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России
Половина россиян считает, что ситуация в России может привести к крупным социально-политическим потрясениям, в частности к массовым протестам, отмечается в документе.
Ведомости вчера в 08:44
Футбол
Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.
RT на русском вчера в 15:02
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 03 июня в 11:33
Религия
Православные христиане отмечают родительскую субботу
Москва, 6 июня 2020, 07:54 — REGNUM Православные христиане сегодня, 6 июня, отмечают родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
REGNUM 00:54
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
«В последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей», — говорится в пресс-релизе.
BFM.ru 00:28
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
Гаджеты
Коронавирус бессилен. Стоимость Apple достигла исторического максимума
Вчера стоимость акций Apple достигла нового исторического максимума, который составил 331,75 доллара.
iXBT.com вчера в 23:49
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
Культура
Художник изобразил Сейлор Мун в стиле Cyberpunk 2077
Латвийский художник Vintem нарисовал арт с Сейлор Мун в стиле Cyberpunk 2077. Работу он опубликовал в своем профиле на ArtStation.
CyberSport.ru вчера в 10:24
Шоу-бизнес
Билли Айлиш призналась, что никогда не чувствовала себя желанной
Gazeta.SPb вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил, кто может претендовать на наследство Кокшенова
РИА Новости вчера в 20:01
Общество
Прохоров вступился за «Норникель» после аварии в Норильске
ФАН вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:46
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
Общество
Минюст признал законными ограничения из-за коронавируса в России
Минюст России признал обоснованными ограничения в России, которые были введены из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Общество
Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 04 июня в 08:48
Политика
Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ вчера в 20:46
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Коммерсантъ вчера в 17:54
Космос
В США назначили дату запуска марсохода Perseverance
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае российским транспортным самолётом Ан-124−100 «Руслан» на космодром ВВС США на мысе Канаверал была доставлена первая ступень ракеты-носителя Atlas V для запуска миссии «Марс-2020».
REGNUM 00:44