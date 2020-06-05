Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп распорядился сократить количество войск в Германии

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве. До сентября из Германии уедут 9,5 тысячи американских военных. Сейчас там размещено 34,5 тысячи военнослужащих.
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Трамп приказал сократить численность войск в Германии почти на 10 тыс

РБК15:33

Трамп распорядился сократить количество войск в Германии

Интерфакс15:33

Reuters: США намерены вывести из Германии 9,5 тыс. своих военнослужащих

ТАСС14:48

Трамп отдал приказ сократить американский контингент в Германии

Вести.Ru14:55

Трамп приказал вывести 9,5 тысячи американских военных из Германии

Газета.Ru14:44

WSJ: Трамп приказал сократить присутствие военных США в Германии

RT на русском14:33

СМИ: Трамп приказал вывести из Германии почти 10 тысяч военнослужащих США

Российская газета14:24
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