Энергетика
Красная веснаЗаявлением о скупке дешевой нефти Трамп поднял цены на 7%
Фьючерсы на нефть марки Brent и WTI, просевшие 12 марта, поднялись примерно на 7% на вторичном рынке после того, как Трамп объявил, что его администрация воспользуется низкими ценами на нефть, чтобы заполнить резервы.
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Цены на нефть подскочили на 7% после заявлений Трампа по коронавирусу
Комсомольская правдавчера в 16:25
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