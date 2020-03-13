Энергетика
ФАНТрамп распорядился закупить большие объемы нефти для резерва
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение министру энергетики закупить большие объемы нефти для стратегического резерва. «Мы заполним их (резервы) доверху», — заявил Трамп журналистам. Ранее в пятницу Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в стране для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:10, Ашберн
Комментарии
Общество
39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале
Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ответил подписчикам, раскритиковавшим его фотографии
Петросян почти сутки молчал, а затем стал публиковать снимки в одежде. Но все-таки не выдержал и ответил хейтерам.
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты
В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Кино
Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса
Кинокомпания Disney приостановила производство некоторых фильмов из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
Большинство клубов готовы признать «Ливерпуль» чемпионом, если сезон АПЛ не будет доигран
«Ливерпуль» могут признать чемпионом АПЛ, если сезон не будет доигран, сообщает The Telegraph.
Общество
ВОЗ признал Европу центром пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала Европу центром пандемии 2019-nCoV. Об этом стало известно в пятницу, 13 марта.
Общество
«Яндекс» рекомендовал сотрудникам работать из дома
Как подчеркивается в направленном сотрудникам письме, режим удалённой работы на данный момент вводится на одну неделю, он касается всех офисов компании во всех городах и странах, за исключением тех офисов, где удаленная работа невозможна.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Авто
В Сети появился тизер нового кроссовера Volkswagen Nivus
Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало новый тизер кроссовера на платформе MQB-A0.
Футбол
Министр спорта Италии назвал даты возобновления чемпионата
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал о ситуации с чемпионатом Италии по футболу и сроках его возвращения из карантина.
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone за сутки сыграли больше 6 млн человек
Армия и оружие
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Наука
Создан эффективный катализатор, превращающий углекислый газ в угарный
Корейские химики представили новый катализатор, который обладает невиданной до сих пор эффективностью в процессе восстановления углекислого газа до угарного.
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).
Политика
Терешкова обвинила критиков ее поправки в нелюбви к России
Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию, предлагающей отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина, в нелюбви к России.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Армия и оружие
Три бомбардировщика В-2 Spirit переброшены на авиабазу в Британии
Командование ВВС США перебросило в Британию три стратегических бомбардировщика В-2 Spirit.
Политика
Украинский министр заявил, что от коронавируса «умрут все пенсионеры»
Как сообщает gordonua.com, глава ведомства рассказал о распространении коронавируса в стране, говорил о медицинской реформе и представил проект закона, связанного с "ликвидацией COVID-19".
Политика
Захарова отреагировала на планы Климкина спеть гимн Украины в Крыму
Захарова, в свою очередь, ответила, что исполнение гимна в Крыму возможно только в стенах украинского генерального консульства этой страны.
Политика
В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
Ограничения начнут действовать в полночь 13 марта и коснутся рейсов во Францию, Испанию, Германию и Италию и обратно.
Общество
Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
Здоровье
Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету
Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Авто
Экспериментальные машины ГАЗ простаивают в старом ангаре
Как подчёркивается, это ангар Управления опытных и экспериментальных работ ГАЗа на нижегородском предприятии.
Технологии
Samsung показал новые аккумуляторные батареи для электрокаров
Исследователи из Высшего технологического института Samsung (SAIT) и Научно-исследовательского института Samsung в Японии (SRJ) решили удалить металлические литиевые аноды, используемые в твердотельных батареях, и заменить их тонким серебристо-углеродным слоем.