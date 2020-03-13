Энергетика

ФАНФАНТрамп распорядился закупить большие объемы нефти для резерва

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение министру энергетики закупить большие объемы нефти для стратегического резерва. «Мы заполним их (резервы) доверху», — заявил Трамп журналистам. Ранее в пятницу Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в стране для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
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