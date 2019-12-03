Политика
Газета.RuТрамп объяснил Макрону, что с Россией необходимо поладить
Французский лидер, в свою очередь, продолжает настаивать на своем видении дальнейших отношений с Москвой. "Если мы хотим стабильности в Европе, то крайне важно начать стратегический диалог с Россией", - сказал Макрон на встрече Трампом.
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Происшествия
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Здоровье
Врачи назвали необычный симптом диабета на коже
Среди других симптомов диабета 2 типа выделяют частые позывы к мочеиспусканию, чувство постоянной жажды и неожиданные проблемы со зрением.
Происшествия
Историк-расчленитель напишет книгу об убийстве любовницы-студентки
Шоу-бизнес
Лолита и Ольга Бузова пришли в голых нарядах на премию «Золотой хит»
В зале Бузова появилась в декольтированном красном платье в пол, однако буквально через пару минут сменила его на сверкающее, расшитое стразами, боди.
Политика
Конгресс США принял законопроект о поддержке в Китае уйгуров
Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о поддержке в Китае уйгуров.
Происшествия
У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Очаг землетрясения залегал на глубине 10,3 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 69 км южнее города Кавиенг в Папуа — Новой Гвинее.
Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
Общество
В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра
Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом".
Политика
Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть Голанские высоты
Согласно тексту резолюции, Генассамблея требует от Израиля покинуть оккупированные территории до границы на 4 июня 1967 года во исполнение соответствующих резолюций Совбеза ООН.
Политика
США не выдали визы делегации российского казначейства
Власти Соединённых Штатов за последние недели не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.
Политика
На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Происшествия
В «ЕР» опровергли причастность Пнева к трагедии на мосту через Куэнгу
Футбол
Месси получил свой шестой «Золотой мяч»
Нападающий, который играет в «Барселоне» и выступает за национальную сборную Аргентины, был награжден в шестой раз, и тем самым стал самым титулованным футболистом мира.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Общество
Путин заморозил индексацию военных пенсий
Президент Владимир Путин подписал указ об отмене индексации денежного довольствия военных, на основании которого рассчитывается военная пенсия.
Хоккей
«Салават Юлаев» прервал серию поражений, одолев челябинский «Трактор»
Сегодня уфимцы одержали победу после трех поражений кряду, обыграв на своем льду челябинский «Трактор».
Политика
В бундестаге обещают ответ на санкции США против Nord Stream 2
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Общество
Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ
Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Экономика
Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ
Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
Общество
Путин открыл газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в запуске трубопровода "Сила Сибири".
Политика
В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Культура
Выпуск шоу «Орёл и решка» о Хакасии выйдет в эфир 3 декабря
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»
Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.
Космос
На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров
Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
Происшествия
Кот в Новом Уренгое выбросил ребёнка из окна девятого этажа
Политика
Франция заявила о готовности ЕС ответить на пошлины США
Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз готов дать «сильный ответ» на введение пошлин со стороны США, сообщает RT.