Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп объяснил Макрону, что с Россией необходимо поладить

Французский лидер, в свою очередь, продолжает настаивать на своем видении дальнейших отношений с Москвой. "Если мы хотим стабильности в Европе, то крайне важно начать стратегический диалог с Россией", - сказал Макрон на встрече Трампом.
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