Вашингтон, 19 мая 2020, 00:16 — REGNUM Способ профилактики заражения коронавирусом нового типа раскрыл журналистам президент США Дональд Трамп 18 мая в ходе пресс-конференции в Белом доме.

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