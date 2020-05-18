Коронавирус
REGNUMТрамп рассказал, какое лекарство принимает для профилактики SARS-CoV-2
Вашингтон, 19 мая 2020, 00:16 — REGNUM Способ профилактики заражения коронавирусом нового типа раскрыл журналистам президент США Дональд Трамп 18 мая в ходе пресс-конференции в Белом доме.
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Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Общество
В Москве за сутки скончался 71 человек с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался 71 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией.
Росбалт 18:40
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ в следующем сезоне
Самым высокооплачиваемым игроком является нападающий бело-голубых Вадим Шипачев с зарплатой 120 млн рублей.
Bookmaker-ratings.ru 14:45
Здоровье
Коронавирус подтвердился у младенца, умершего в Саратовской области
В Саратовской области коронавирус подтвердился у шестимесячного ребенка, умершего от пневмонии, пишет РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения региона Александра Колоколова.
Газета.Ru 15:08
Космос
В США запустили ракету-носитель Atlas 5 с секретным шаттлом
Во Флориде стартовала ракета-носитель Atlas 5 с экспериментальным военным мини-шаттлом X-37B.
Суть событий вчера в 11:08
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным.
ТАСС 11:51
Общество
Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
Происшествия
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Известия 14:43
Общество
Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию
Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) в минувшую пятницу сообщило, что отвергло заявку компании-оператора Nord Stream 2 AG на освобождение трубопровода от правил обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку он "не был полностью проложен к 23 мая 2019 года".
ТАСС 08:30
Шоу-бизнес
Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит штраф
Сообщается, что теперь ей может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.
RuNews24.ru 07:20
Общество
В Общественной палате предложили расширить меры поддержки на беременных
Меры поддержки в условиях пандемии стоило бы расширить на беременных, на детей старше 16 лет, а также на многодетные семьи.
ТАСС 08:49
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
РИА Новости 17:32
Общество
Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России
Напомним, СУЭК является крупнейшей угольной компании России.
ИА Красная Весна 10:14
Экономика
Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков
Банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке: участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок.
РБК 17:30
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Гаджеты
Компактный iPhone 12 показали на рендерных снимках
Новый смартфон iPhone 12 от компании Apple может получить 5,4-дюймовый дисплей разрешением 131 на 64 пикселей.
Экономика сегодня 17:12
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
Общество
Глава Минтруда рассказал о росте числа безработных в России
Количество официально зарегистрированных безработных граждан России уже достигло 1,6 миллиона.
Ридус 17:51
Футбол
Алекс Сонг: «Когда узнал, сколько заработаю в „Барселоне“, не думал дважды»
Бывший полузащитник «Рубина» и «Барселоны» Алекс Сонг признался, что перешел из «Арсенала» в каталонский клуб ради зарплаты.
Матч ТВ 11:58
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ 16 мая в 21:45
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 17:27
Авто
«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной
В процессе модернизации автомобиль получил трехостное шасси, а на задние мосты была установлена пневматическая блокировка дифференциала.
32CARS.ru 16:00
Космос
5 игр с безумно красивым небом
Sports.ru выбрал 5 игр, где невозможно отвести камеру от неба и перестать делать скриншоты.
Cyber.sports.ru 09:28
Общество
Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 18:26