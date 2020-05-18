Коронавирус

REGNUMREGNUMТрамп рассказал, какое лекарство принимает для профилактики SARS-CoV-2

Вашингтон, 19 мая 2020, 00:16 — REGNUM Способ профилактики заражения коронавирусом нового типа раскрыл журналистам президент США Дональд Трамп 18 мая в ходе пресс-конференции в Белом доме.
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Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
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Экономика

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

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Общество

В Москве за сутки скончался 71 человек с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончался 71 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией.
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Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ в следующем сезоне

Самым высокооплачиваемым игроком является нападающий бело-голубых Вадим Шипачев с зарплатой 120 млн рублей.
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Побег мужчины из коронавирусного обсерватора попал на видео в Сочи

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Коронавирус подтвердился у младенца, умершего в Саратовской области

В Саратовской области коронавирус подтвердился у шестимесячного ребенка, умершего от пневмонии, пишет РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения региона Александра Колоколова.
Газета.Ru 15:08
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В США запустили ракету-носитель Atlas 5 с секретным шаттлом

Во Флориде стартовала ракета-носитель Atlas 5 с экспериментальным военным мини-шаттлом X-37B.
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Происшествия

В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным.
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Общество

Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса

Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
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Происшествия

Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Известия 14:43
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Общество

Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию

Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) в минувшую пятницу сообщило, что отвергло заявку компании-оператора Nord Stream 2 AG на освобождение трубопровода от правил обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку он "не был полностью проложен к 23 мая 2019 года".
ТАСС 08:30
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Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит штраф

Сообщается, что теперь ей может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.
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Общество

В Общественной палате предложили расширить меры поддержки на беременных

Меры поддержки в условиях пандемии стоило бы расширить на беременных, на детей старше 16 лет, а также на многодетные семьи.
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В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса

Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
РИА Новости 17:32
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Общество

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Напомним, СУЭК является крупнейшей угольной компании России.
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Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

РИА Новости 14:05
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Общество

Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции

РИАМО 13:34
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Экономика

Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков

Банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке: участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок.
РБК 17:30
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Здоровье

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
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Гаджеты

Компактный iPhone 12 показали на рендерных снимках

Новый смартфон iPhone 12 от компании Apple может получить 5,4-дюймовый дисплей разрешением 131 на 64 пикселей.
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Происшествия

В Ярославле медведь напал на прохожего

ТАСС 08:22
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Армия и оружие

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
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Общество

Ученые назвали ускоряющие старение продукты

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Глава Минтруда рассказал о росте числа безработных в России

Количество официально зарегистрированных безработных граждан России уже достигло 1,6 миллиона.
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Алекс Сонг: «Когда узнал, сколько заработаю в „Барселоне“, не думал дважды»

Бывший полузащитник «Рубина» и «Барселоны» Алекс Сонг признался, что перешел из «Арсенала» в каталонский клуб ради зарплаты.
Матч ТВ 11:58
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В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

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Политика

СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 17:27
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«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной

В процессе модернизации автомобиль получил трехостное шасси, а на задние мосты была установлена пневматическая блокировка дифференциала.
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Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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