Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп рассказал, кто просил его позвонить Зеленскому

Телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся лишь по просьбе министра энергетики США Рика Перри, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, он лично не хотел звонить в Киев - но глава минэнерго попросил уточнить "что-то по поводу газосжижающего завода".
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Президент США Дональд Трамп объяснил республиканцам в палате представителей США причину своего звонка украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, пишет Axios
 со ссылкой на источники.
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