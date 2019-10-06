Политика
Газета.RuТрамп рассказал, кто просил его позвонить Зеленскому
Телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся лишь по просьбе министра энергетики США Рика Перри, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, он лично не хотел звонить в Киев - но глава минэнерго попросил уточнить "что-то по поводу газосжижающего завода".
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп объяснил республиканцам в палате представителей США причину своего звонка украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, пишет Axios со ссылкой на источники.Известиявчера в 20:14
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