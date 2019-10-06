с чего всё началось

Телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся лишь по просьбе министра энергетики США Рика Перри, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, он лично не хотел звонить в Киев - но глава минэнерго попросил уточнить "что-то по поводу газосжижающего завода".

Трамп рассказал, кто просил его позвонить Зеленскому

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