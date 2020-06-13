Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТрамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете

Президент Дональд Трамп раскрыл характеристики новейшей американской гиперзвуковой ракеты. По словам главы государства, ракеты смогут поражать цели диаметром около 70 сантиметров с расстояния 1600 километров.
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Трамп заявил о создании ракеты «в 17 раз быстрее» ныне существующих

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Трамп рассказал о «самой быстрой в мире» гиперзвуковой ракете США

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Трамп рассказал о гиперзвуковых ракетах с точностью поражения до 35,5 см

News.ru12:30

Трамп рассказал об американской гиперзвуковой ракете

RT на русском13:50
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Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 11 июня в 00:00
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Армия и оружие

Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети

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В Еврейской автономной области град повредил крыши домов

В Еврейской автономной области крупный град повредил крыши в поселке Николаевка, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
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