Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТрамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете

Президент Дональд Трамп раскрыл характеристики новейшей американской гиперзвуковой ракеты. По словам главы государства, ракеты смогут поражать цели диаметром около 70 сантиметров с расстояния 1600 километров.
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Трамп заявил о создании ракеты «в 17 раз быстрее» ныне существующих

РБК14:48

Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете

РИА Новости14:01

Трамп: Американские гиперзвуковые ракеты смогут поражать отдаленные цели с точностью в 35,5 см

Эхо Москвы13:03

Трамп рассказал о «самой быстрой в мире» гиперзвуковой ракете, которую разрабатывают в США

ТАСС12:55

Трамп рассказал о «самой быстрой в мире» гиперзвуковой ракете США

Lenta.ru12:36

Трамп рассказал о гиперзвуковых ракетах с точностью поражения до 35,5 см

News.ru12:30

Трамп рассказал об американской гиперзвуковой ракете

RT на русском13:50
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Происшествия

В Воронеже иномарка сбила на переходе семью с ребенком

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн 14:15
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
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Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
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Общество

В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались еще 50 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.
Комсомольская правда 16:16
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Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
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Экономика

Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru вчера в 17:12
1
Общество

Вильфанд рассказал о возвращении аномальной жары в Москву

На следующей неделе в Москву вернется аномальная жара.
Российская газета вчера в 22:30
239
Финансы

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 11 июня в 10:16
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская выступила в поддержку Ефремова

Певица Любовь Успенская заявила, что актер Михаил Ефремов «нуждается не в наказании, а в лечении».
Gazeta.SPb 13:54
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
1,7K
Происшествия

Псковича арестовали по подозрению в оправдании терроризма

В Пскове до 10 августа задержали местного жителя, который в соцсети публиковал комментарии относительно теракта в Архангельске, дела об об оправдании терроризма против журналистки Светланы Прокопьевой, делился своим мнением про беспорядки в Москве прошлым летом.
Невские Новости 13:05
2
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В результате ДТП погибли три человека, еще шестеро пострадали, включая ребенка, который был госпитализирован, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15:54
3
Культура

Новый сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом

В седьмом сезоне сериала "Сваты" появятся весь звездный состав актеров.
Piter.tv 13:58
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Политика

Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
283
Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:50
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Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

BFM.ru 06:47
4,1K
Общество

Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
62
Политика

Путин заявил о поддержке поправок в Конституцию большинством россиян

Президент РФ Владимир Путин убеждён, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости поправок в Конституцию, сообщает 12 июня РИА Новости.
Чита.Ру вчера в 19:30
21K
Автоспорт

Этапы «Ф1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменены

Этапы "Формулы 1" сезона 2020 года в Сингапуре, Азербайджане и Японии отменены окончательно, сообщает пресс-служба соревнований.
Bobsoccer вчера в 04:45
1
Культура

Скончался актер Сергей Масленников

Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
12
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП

На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47
7,1K
Общество

Проспавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии

РЕН ТВ вчера в 23:35
31
Технологии

Torchlight III внезапно вышла в раннем доступе Steam

Релиз Torchlight III планируется не только на ПК, но и на консолях.
Evo-rus.com 14:36
Происшествия

В Новосибирской области от удара молнией погиб второй человек за сутки

Второй человек за последние сутки в Новосибирской области скончался от удара молнией, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
РИА Новости 14:48
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
2,1K
Армия и оружие

Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

РБК 15:32
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Армия и оружие

Sohu: Танк Т-14 «Армата» может стать настоящей жемчужиной для Индии

До настоящего времени Индия заказала 464 улучшенных основных боевых танка Т-90 в России и заинтересована в заказе 500 основных боевых танков Т-14 «Армата».
Военное обозрение 10:37
Политика

Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
Известия вчера в 16:58
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Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК вчера в 06:27
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Как работают Яндекс.Новости?
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