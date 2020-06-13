Армия и оружие

Вестник КавказаВестник КавказаТрамп рассказал о создающихся в США гиперзвуковых ракетах

В Америке идет работа над гиперзвуковыми ракетами, которые с расстояния 1,6 тыс км смогут поразить цель диаметром около 70 см. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.
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