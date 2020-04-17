Коронавирус

РБКРБКТрамп заявил о снятии ограничений из-за вируса в США «шаг за шагом»

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти отдельных штатов должны принимать решения о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, исходя из конкретных условий в каждом регионе, передает Reuters.
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Трамп объявил план по снятию карантина в США

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Трамп: 29 штатов скоро начнут снимать ограничения из-за коронавируса

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Власти Великобритании продлили карантин на три недели

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На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов

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ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
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Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
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Сноуден попросил о продлении вида на жительство в России

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Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
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Сообщение о «минировании» самолета из Москвы на Сахалин оказалось ложным

Сообщение о наличии взрывного устройства на борту самолета, совершавшего рейс из Москвы на Сахалин, оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
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У православных христиан наступила Великая пятница

Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
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Агент Гурцкая: «Краснодар» хотел арендовать Икарди

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О переносе парада Победы объявил Владимир Путин.
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Власти Китая дадут деньги людям на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Lenta.ru».
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Эксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой

Сроки и интенсивность пробуждения американской экономики от спячки могут быть одним из самых главных факторов, определяющих восстановление рынка после COVID-19, отмечает эксперт, ведь пандемия вынудила многие предприятия закрыться, а власти страны пошли на беспрецедентные расходы.
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Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу

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В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек

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