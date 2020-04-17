Президент США Дональд Трамп заявил, что власти отдельных штатов должны принимать решения о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, исходя из конкретных условий в каждом регионе, передает Reuters.

Трамп заявил о снятии ограничений из-за вируса в США «шаг за шагом»

Здоровье Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом Люди, переболевшие коронавирусом нового типа в тяжелой форме, сталкиваются в дальнейшем с рядом проблем. 369

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 510

Культура Светлаков и Незлобин запускают телешоу «Стендап Андеграунд» Российские комедийные актеры, продюсеры и телеведущие Сергей Светлаков и Александр Незлобин запускают шоу на телеканале СТС.

Общество На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.

Происшествия На Сахалине стоматолог с коронавирусом продолжал принимать пациентов Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 08:56 — REGNUM Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства. 47

Политика Сноуден попросил о продлении вида на жительство в России Москва, 16 апреля 2020, 14:38 — REGNUM Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден попросил российские власти на три года продлить ему вид на жительство в РФ. 14

Происшествия Сообщение о «минировании» самолета из Москвы на Сахалин оказалось ложным Сообщение о наличии взрывного устройства на борту самолета, совершавшего рейс из Москвы на Сахалин, оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.

Общество В Японии ввели режим ЧС на всей территории До настоящего времени режим ЧС действовал в семи префектурах, включая Токио. Число заражённых коронавирусом в Японии превышает 9000 человек. 75

Религия У православных христиан наступила Великая пятница Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.

Футбол Агент Гурцкая: «Краснодар» хотел арендовать Икарди Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о несостоявшемся трансфере форварда Мауро Икарди в «Краснодар».

Здоровье Молодые составляют значительную часть заболевших COVID-19 Главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что значительную часть заболевших коронавирусом составляют молодые люди. 1

Экономика Эксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой Сроки и интенсивность пробуждения американской экономики от спячки могут быть одним из самых главных факторов, определяющих восстановление рынка после COVID-19, отмечает эксперт, ведь пандемия вынудила многие предприятия закрыться, а власти страны пошли на беспрецедентные расходы. 9

Футбол Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".

Армия и оружие Bild: Владимир Путин направляет сирийских наемников в Ливию По данным издания, наемники и оружие для Хафтара поставляются с российской авиабазы в сирийской провинции Латакия, откуда только за последние три месяца было сделано более восьми десятков таких перелетов. 1

Общество Минобрнауки допустило начало нового учебного года в режиме онлайн Министерство образования и науки допускает, что новый учебный год в России начнется в дистанционном формате – о таком сценарии рассказал глава ведомства Валерий Фальков. 71

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая. 1,7K