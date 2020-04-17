Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

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