Коронавирус
RT на русскомТрамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
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Общество
Обматерившего новокузнецкого мэра спортсмена задержала полиция
На площадке для воркаута в парке имени Гагарина местный хоккеист заявил Кузнецову, что не собирается выполнять распоряжение и обматерил мэра.
Подъём 05:34
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс 11:08
Наука
Ученые выяснили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости 21:27
Общество
В Саратовской области с 20 апреля вводят пропускной режим
В Саратовской области с понедельника будет установлен пропускной режим.
Четвертая Власть 11:13
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Общество
МЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России на своем сайте опубликовало ряд рекомендаций по профилактике коронавируса.
РБК 22:32
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Экономика
Губернатор готовит новое обращение к астраханцам
Как сообщают собственные источники АстраханьПоста, в эти минуты губернатор Игорь Бабушкин готовится выступить с обращением к астраханцам.
Astrakhanpost.ru 11:38
Общество
В четырех населенных пунктах Забайкалья ввели карантин
С 17 апреля в четырех населенных пунктах Забайкальского края введен карантин.
EastRussia 21:49
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа на борту отстыковался от МКС
"Союз МС-15", на борту которого находятся космонавт Олег Скрипочка, астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направился к Земле.
Российская газета 22:32
Происшествия
В Оренбуржье за сутки выявлен 21 заражённый коронавирусом
Оренбург, 15 апреля 2020, 16:03 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие сутки, на 15 апреля, на региональном уровне выявлен 21 случай заражения коронавирусом, в том числе три — клинических.
REGNUM вчера в 09:03
Кино
Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли
Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
iReactor 04:20
Футбол
Хавбек «Ньюкасла» Бенталеб может продолжить карьеру в России
В арендном договоре между «Шальке» и «Ньюкаслом» прописана опция дальнейшего выкупа Бенталеба за £ 8,5 млн (почти € 10 млн), и главный тренер «сорок» Стив Брюс хочет сохранить игрока в своей команде.
Чемпионат 10:06
Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
Общество
Еще три случая коронавируса подтвердились в Якутии
Три случая коронавируса подтвердились сразу в двух городах Якутии. Теперь число зарегистрированных диагнозов в республике возросло до 35.
EastRussia 14 апреля в 22:21
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Политика
Политолог спрогнозировал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Эксперт отметил, что две трети доходной части украинского бюджета составляют заимствования, поэтому без кредита МВФ не удастся выплатить пенсии и зарплаты.
РИА Новости 20:08
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева спародировала Ольгу Бузову в ванне с лапшой
Бузова снялась в наполненной ванной, но вместо обычной воды в ванной была лапша быстрого приготовления.
Bimru.ru 05:07
Здоровье
В Хабаровском крае погиб коронавирусный больной
Пока в регионе подтверждён диагноз опасного заболевания у 91-го человека, на лечении сейчас находятся 78 пациентов, из которых семеро в тяжелом состоянии.
Transsibinfo 21:55
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Происшествия
В Бурятии подтвердили 103 случая заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 16 апреля 2020, 08:09 — REGNUM За минувшие сутки в Бурятии подтвердили три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:09
Культура
Светлаков и Незлобин запускают телешоу «Стендап Андеграунд»
Российские комедийные актеры, продюсеры и телеведущие Сергей Светлаков и Александр Незлобин запускают шоу на телеканале СТС.
Inc-news.ru 15:19
Армия и оружие
Российские военные получили первую сверхмощную пушку «Малка»
Вооруженные силы России получили первую модернизированную самоходную артиллерийскую установку 2С7М "Малка".
Вести.Ru 05:08
Игры
Представлен тизер ремастера Crysis
Матч ТВ 14:39
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb 18:01
Экономика
ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии
Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
ТАСС 22:02
Общество
В Кузбассе выявлены новые случаи заражения коронавирусом
В Кузбассе выявлено ещё 4 случая заражения коронавирусом.
Вести Кузбасс 05:32
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11