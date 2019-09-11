Политика
Газета.RuТрамп заявил об ошибках Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 22:32, Вашингтон
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «ГринКомБанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.
РБК 21:01
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 15:00
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости 22:12
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов вернулся в Махачкалу
Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу.
Вести.Ru 19:03
Общество
Минтруд начнет готовить россиян к пенсии с 45 лет
Минтруд планирует запустить новый онлайн-сервис, благодаря которому россияне смогут контролировать, как Пенсионный фонд России (ПФР) собирает данные для назначения пенсий.
URA.Ru 18:12
Политика
«Газпрому» снова запретили использовать газопровод OPAL на 100%
Много лет Россия имела право на использование только 50% мощностей газопровода, а осенью 2016 года по решению Еврокомиссии российскому «Газпрому» было разрешено использовать еще 40% мощностей.
ТК Звезда вчера в 07:21
Политика
Путин поручил рассмотреть вопрос поставок газа в Китай через Монголию
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос поставок российского газа с Ямала в Китай через Монголию.
Life.ru 09 сентября в 08:24
Авто
Трансформер EDAG CityBot обрисовал город с роботами
Немецкая инжиниринговая компания EDAG в последний раз поразила нас в 2015-м, построив концепт Light Cocoon.
Драйв 11:47
Кино
Владимир Меньшов дал совет, как стоит отбирать фильмы на «Оскар»
Глава Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем видении того, какие картины нужно отправлять на знаменитую кинопремию в Америку.
Телепрограмма 09:15
Экономика
ЦБ рассказал россиянам, как не купить ненужную услугу в банке
Если же нежелательный для клиента продукт все же был приобретен, нужно в первую очередь внимательно изучить заключенный договор на предмет возможности вернуть деньги и обратиться с жалобой в финансовую организацию.
ПРАЙМ 20:15
Футбол
Почему Круговой выбрал «Зенит», а не ЦСКА. Ответ Романа Бабаева
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему армейцам не удалось подписать Данила Кругового.
Спорт-Экспресс 16:00
Интернет
Пользователи macOS все чаще сталкиваются с фишинговыми атаками
Пользователи устройств на базе macOS столкнулись примерно с 6 млн фишинговыми атаками за первое полугодие 2019 года.
Банки.ру 09:55
Происшествия
В полиции сообщили о задержании 17 человек на площади в Улан-Удэ
Сотрудники полиции и Росгвардии в ночь на четверг задержали 17 человек, которые находились в автобусе на площади Советов в Улан-Удэ, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.
РБК 17:57
Авто
Производитель кальянов выпустил внедорожник с выдвижной гусеницей
Самая первая получит V8 объёмом 6,2-литра с отдачей 1000 л.с. Версию Devil уже оснастят гусеницей, а для нее привод будет электрический или гидравлический.
Tvoe-avto.com 16:03
Политика
Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Грузии следует начать дискуссии на тему, приемлемо ли для нее вступление в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на пятой международной конференции в Тбилиси.
Евразия Daily вчера в 13:17
Музыка
Панк-группа Green Day выступит в Москве в 2020 году
Панк-группа Green Day выступит в Москве 24 мая 2020 года.
Культуромания 04:52
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отравлении в ресторане
В случае недомогания после ужина следует обратиться к врачу, а также подать жалобу на заведение, рассказали в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.
ТАСС 03:33
Игры
Поклонники недовольны Fallout 76 — холодильник в игре стоит $7
Техника стоит $7 или 700 атомов, которые можно зарабатывать, выполняя миссии.
CyberSport.ru 12:46
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Политика
Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку - СМИ
Напомним, ранее "Российский Диалог" сообщал читателям о масштабном митинге под стенами администрации президента Украины Владимира Зеленского, участники которого потребовали от главы государства немедленной отставки руководителя МВД Арсена Авакова.
Российский Диалог 16:55