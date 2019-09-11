Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации. Об этом заявил в среду журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

Футбол Йоветич вернулся к тренировкам после травмы Нападающий «Монако» Стеван Йоветич возобновил тренировки с мячом, сообщает пресс-служба клуба.

Политика В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.

Происшествия Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.

Гаджеты Цены на старые модели iPhone в России резко снизились Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.

Политика Медведев анонсировал новый план развития экономики Темпы развития экономики не соответствуют задуманным целям, поэтому правительство работает над планом развития двух форматов: оптимального и более сложного, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Футбол Компани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.

Шоу-бизнес Максим Галкин порадовал поклонниц накачанным торсом Максим Галкин опубликовал в Instagram эротический снимок. Телеведущий решил порадовать своих поклонниц накачанным торсом.

Политика Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».

Политика Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Авто Nissan пошутила над автосалоном во Франкфурте Более 20 крупных автопроизводителей решили пропустить автосалон во Франкфурте-на-Майне в этом году.

Общество Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье» В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.

Кино По новому роману Стивена Кинга снимут сериал Кинокомпания Spyglass Media Group приобрела права на экранизацию нового романа американского писателя Стивена Кинга «Институт» и планирует выпустить по нему мини-сериал, сообщает The Variety со ссылкой на заявление президента Spyglass по телевидению Лорен Уитни.

Общество Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».

Общество «Яндекс» вложит 5 млрд рублей в образование В России существует острая нехватка профессионалов в IT-индустрии, указывает «Яндекс», поэтому компания обещает к 2022 г. подготовить 100 000 IT-специалистов, что составляет около 20% от работающих в этой сфере сегодня.

Экономика ЦБ обяжут сообщать об ограничениях банков в работе с вкладами физлиц Законопроект, обязывающий ЦБ информировать об ограничениях банков в работе с вкладами физических лиц, внесли в Госдуму депутаты во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Космос Робот «Федор» больше не полетит в космос Дудоров объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.

Происшествия Российский турист утонул в Болгарии На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.

Политика В Госдуме обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю Депутаты Госдумы обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю, пишет "Интерфакс" со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Гаджеты IPhone 11 считают кошмаром трипофоба Корпорация Apple сделала акцент на новой трехмодульной камере iPhone 11 и не прогадала - аналитики отмечают, что обновленный дизайн приковывает к себе внимание.

Политика «Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Единоборства Менеджер Нурмагомедова: Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.