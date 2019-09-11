Политика
ТАССТрамп рассказал о причинах увольнения Болтона
Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации. Об этом заявил в среду журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.
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Политика
В Барселоне отмечают Национальный день Каталонии
RT на русском 14:01
Футбол
Бабаев: у Васина возникли новые проблемы
Решаем одну проблему, возникает другая.
Чемпионат 16:55
Футбол
Йоветич вернулся к тренировкам после травмы
Нападающий «Монако» Стеван Йоветич возобновил тренировки с мячом, сообщает пресс-служба клуба.
Спорт-Экспресс 18:59
Политика
В Улан-Удэ стихийный митинг перерос в столкновения с полицией
Капитал страны вчера в 09:13
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Космос
Мир станет сухим и жарким: изменяющийся климат влияет на пожары
Экология Регионов 01:01
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Политика
Медведев анонсировал новый план развития экономики
Темпы развития экономики не соответствуют задуманным целям, поэтому правительство работает над планом развития двух форматов: оптимального и более сложного, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Взгляд.ру 06:01
Космос
У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере
Российская газета 15:00
Футбол
Компани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы
Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
Евро-футбол.ру 10:24
Шоу-бизнес
Максим Галкин порадовал поклонниц накачанным торсом
Максим Галкин опубликовал в Instagram эротический снимок. Телеведущий решил порадовать своих поклонниц накачанным торсом.
OAnews 12:47
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Политика
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
РИА Новости 06:12
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Авто
Nissan пошутила над автосалоном во Франкфурте
Более 20 крупных автопроизводителей решили пропустить автосалон во Франкфурте-на-Майне в этом году.
32CARS.ru 02:23
Общество
Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»
В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК 12:13
Кино
По новому роману Стивена Кинга снимут сериал
Кинокомпания Spyglass Media Group приобрела права на экранизацию нового романа американского писателя Стивена Кинга «Институт» и планирует выпустить по нему мини-сериал, сообщает The Variety со ссылкой на заявление президента Spyglass по телевидению Лорен Уитни.
Rambler News Service 12:39
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Общество
«Яндекс» вложит 5 млрд рублей в образование
В России существует острая нехватка профессионалов в IT-индустрии, указывает «Яндекс», поэтому компания обещает к 2022 г. подготовить 100 000 IT-специалистов, что составляет около 20% от работающих в этой сфере сегодня.
Ведомости 13:22
Экономика
ЦБ обяжут сообщать об ограничениях банков в работе с вкладами физлиц
Законопроект, обязывающий ЦБ информировать об ограничениях банков в работе с вкладами физических лиц, внесли в Госдуму депутаты во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.
REGNUM 11:04
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Дудоров объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Происшествия
Российский турист утонул в Болгарии
На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
Интерфакс 11:51
Политика
В Госдуме обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю
Депутаты Госдумы обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю, пишет "Интерфакс" со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.
Общественное телевидение России 14:39
Гаджеты
IPhone 11 считают кошмаром трипофоба
Корпорация Apple сделала акцент на новой трехмодульной камере iPhone 11 и не прогадала - аналитики отмечают, что обновленный дизайн приковывает к себе внимание.
РЕН ТВ 19:04
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба
Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.
Чемпионат 13:43
Политика
Ряд избранных депутатов Мосгордумы требуют закрыть «московское дело»
Ряд избранных депутатов Мосгордумы обнародовал заявление с требованием прекратить «московское дело» и отпустить его фигурантов на свободу.
Росбалт 15:40