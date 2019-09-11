Политика
ТАССТрамп рассказал о причинах увольнения Болтона
Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации. Об этом заявил в среду журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.
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Авто
Geely рассекретила название необычного кроссовера на базе Volvo
Новые автомобили вчера в 05:32
Общество
Медведев заявил, что четырехдневку могут ввести «хоть завтра»
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра».
URA.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели вчера в 14:53
Музыка
Заслуженный артист РСФСР назвал творчество Шнурова «нецензурщиной»
Музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и осудил музыканта за безответственность на сцене.
Life.ru вчера в 19:58
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Гаджеты
Представлены смартфоны Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
iXBT.com 10 сентября в 14:43
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Общество
Синоптики рассказали, когда в столице закончится летнее тепло
Выходные в Москве могут быть дождливыми. Метеорологи заявили, что пока антициклон удерживает теплую погоду в столице.
Газета.Ru 10 сентября в 11:58
Экономика
Минтруд предложил запретить пенсионных агентов
Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.
РБК вчера в 23:32
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости вчера в 22:12
Политика
Медведев рассказал о развитии российской экономики
Премьер сообщил, что сейчас «раскручиваются» все национальные проекты, а правительство готовит прогноз развития экономики, который будет включать два сценария: оптимальный и более сложный.
Комсомольская правда вчера в 08:38
Футбол
«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru вчера в 14:14
Политика
Трамп может назначить Помпео на место Болтона
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, который будет занимать две должности в этом случае.
RT на русском вчера в 22:16
Армия и оружие
Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»
Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".
Газета.Ru вчера в 21:35
Космос
Найдено место происхождения всех комет Солнечной системы
Индикатор 10 сентября в 05:32
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости вчера в 12:10
Наука
Ученые выяснили, что хорошая память на лица многое говорит о типе личности человека
Недавно ученые провели исследования, в ходе которых выяснилось, что способность хорошо запоминать лица напрямую свидетельствует о типе личности человека.
Playboyrussia.com вчера в 03:48
Политика
Трамп согласился отложить повышение пошлин на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп согласился отложить введение пошлин на китайские товары на общую сумму в $250 млрд, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 20:24
Армия и оружие
Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
РБК вчера в 22:51
Политика
В Сочи пройдут переговоры Путина и Нетаньяху
Политик встретится в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным 12 сентября.
Sochi.com вчера в 08:40
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Эстонский каскадер убил свою подругу и неделю изображал ее живой
Discover24 вчера в 02:40
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Футбол
УЕФА определился с названием для третьего еврокубкового турнира
Стало известно название третьего еврокубкового турнира, который должен стартовать с сезона-2021/22.
Евро-футбол.ру вчера в 12:19
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Происшествия
На Камчатке автомобиль врезался в автобусную остановку
Российская газета вчера в 23:52
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец вчера в 02:55
Культура
Владимир Спиваков отмечает 75-летие
ТАСС вчера в 17:21
Происшествия
На Пхукете утонул российский турист
РИА Новости вчера в 14:05