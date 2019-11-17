Политика
ИзвестияТрамп рассказал о пройденном медосмотре
Президент США проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Ранее в этот же день пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам отметила, что некоторым журналистам «доставляет много удовольствия» спекулировать на тему здоровья президента.
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Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Спорт
Союз биатлонистов назвал срок определения состава сборной России
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что правление организации утвердит окончательный состав национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU в понедельник, 18 ноября.
Политика
В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину
В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Политика
Лукашенко потребовал от России денег за охрану границы
Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что российская сторона должна Белоруссии денег за охрану границы, передает "Интерфакс".
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал успехи дочери Лизы в изучении французского языка
На днях шоумен показал поклонникам успехи дочери в изучении французского языка в новом видео.
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Футбол
Артем Дзюба: Бельгийцы указали нам на наши ошибки
Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.
Политика
Ушаков назвал сроки встречи лидеров «нормандского формата»
Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) будет проведена в конце этого года.
Политика
В Тбилиси начался митинг оппозиции
Общество
Меган Маркл до сих пор не выдали британский паспорт
Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт. Неожиданным фактом о супруге принца Гарри поделился с Daily Mail ее приятель.
Гаджеты
Третий не лишний: на рынке может появиться конкурент Intel и AMD
Долгое время рынок x86-х микропроцессоров делили между собой Intel и AMD.
Происшествия
В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам
Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Здоровье
Врачи-урологи рассказали о способах лечения рака простаты
Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.
Политика
Лукашенко назвал грубейшей ошибкой Польши отказ приглашать Путина
Руководство Польши поступило неправильно, решив не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Общество
За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек
Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко
По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
Футбол
Перес определился с четырьмя приоритетными трансферными целями «Реала»
Стали известны планы президента мадридского «Реала» Флорентина Переса по усилению состава команды.
Армия и оружие
ОАК сделает самолет Як-130 боевым
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
Экономика
В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников
В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Кино
Алексей Чадов полностью обнажился в новом фильме «Аванпост»
По сюжету, главные герои фильма, которых играют Алексей Чадов, Светлана Иванова, Лукерья Ильяшенко и Петр Федоров, спасают людей от страшной угрозы.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Политика