Политика

ТАССТАССТрамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»

Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме на церемонии представления нового флага Космических сил США.
Читать в источнике
Комментировать214

Подробнее о событии

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

RT на русском18:32

Рогозин «сдался» перед «супер-пупер» ракетой Трампа

РИА Новости17:41

Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»

Ведомости15:11

Рогозин пошутил, что «сдается» перед американской «супер-пупер-ракетой»

ТАСС17:03

Трамп: США работают над созданием «супер-пупер-ракеты»

Вести.Ru15:24

Рогозин отреагировал на создание в США «супер-пупер-ракеты»

Lenta.ru17:26

Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»

РЕН ТВ14:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,8K
Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30
106
Шоу-бизнес

Светлана Светличная отмечает юбилей

К 80-летию актрисы 15 мая в 18:45 смотрите на телеканале «Россия К» документальный фильм «Коллекция Петра Шепотинника», где киновед рассказывает о творческом и жизненном пути Светланы Светличной.
Россия – Культура 02:52
Игры

Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая

Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
831
Футбол

Месси высказался о форме «Барселоны» до паузы в Лиге чемпионов

Газета.Ru 01:20
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости 08:47
700
Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
2,7K
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
174
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
2,7K
Общество

Скворцова назвала самую подверженную коронавирусу группу крови

Самой редкой группой крови у пациентов, у которых выявлен коронавирус, является четвертая группа, добавила Скворцова.
Политическая Экспертиза 11:07
1K
Шоу-бизнес

Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием

Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ 07:28
3
Общество

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:27
19
Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

В России выявили рвый случай повторного заражения коронавирусом.
Социальные новости 06:17
301
Армия и оружие

Посол США в Варшаве допустила размещение в Польше американского ядерного оружия

Посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер допустила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.
Коммерсантъ 16:08
Общество

Tesla планирует построить новый завод в Техасе

Нью-Йорк, США, 16 мая 2020, 00:38 — REGNUM Компания Tesla разместит новое производство автомобилей в районе города Остин (штат Техас, США), сообщило 15 мая американское отраслевое интернет-издание Electrek.
REGNUM 17:38
Футбол

Для воронежского «Факела» нынешний сезон официально завершен

По итогам сезона два клуба покинут Премьер-лигу без стыковых матчей, а напрямую поднимутся в элиту два лучших по спортивным результатам коллектива ФНЛ - волгоградский «Ротор» и «Химки».
TV Губерния 07:58
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным

Сегодня Агата Муцениеце подала документы о расторжении многолетнего брака с Павлом Прилучным.
StarHit.ru 14:00
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
463
Общество

Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей

Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
84
Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
26
Общество

Глава ВОЗ призвал уделить внимание воспалительному синдрому у детей

Женева, Швейцария, 15 мая 2020, 20:39 — REGNUM Срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей, зафиксированному в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса, призвал всё мировое сообщество 15 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.
REGNUM 13:39
26
Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera 12:02
45
Наука

Напечатанная микроракета промчалась по кровеносному сосуду

Биоинженеры напечатали микроракету с тремя соплами, которая за счет термофореза поставила новый рекорд в скорости передвижении среди микророботов — 2,8 миллиметра в секунду.
N+1 вчера в 02:35
2
Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru 16:01
9
Игры

Появились скриншоты ремастера первой Mafia

The GEEK 13 мая в 12:09
4
Здоровье

Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений

Вопрос о возможности снятия режима ограничений по коронавирусу в Алтайском крае обсуждали в пятницу, 15 мая, на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба.
Ugpressa.ru 14:32
5
Общество

В Москве впервые умерли за сутки более 70 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:54
3
Гаджеты

Эксперты: камера смартфона OnePlus 8 Pro может «видеть» сквозь одежду

ИА Красная Весна 17:41
27
Политика

NASA разработало принципы соглашения об освоении Луны

Основные принципы международного соглашения об освоении Луны, которое хотят заключить США, представило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), 15 мая сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в Twitter.
ИА Красная Весна 12:26
Общество

Законопроект о дистанционном обучении внесен в Госдуму

Москва, 15 мая 2020, 15:32 — REGNUM Законопроект о дистанционном обучении внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Ильясом Умахановым и Лилией Гумеровой, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.
REGNUM 08:32
97
Как работают Яндекс.Новости?
Главное