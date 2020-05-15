Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме на церемонии представления нового флага Космических сил США.

с чего всё началось

У нас нет выбора, нам приходится это делать, учитывая тех противников, которые у нас имеются. Если вы слышали, у России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз. У нас же — в 17 раз. Этот проект только что получил зеленый свет.

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США. По его словам, Вашингтон создаёт «невероятную военную технику невиданного ранее уровня».

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