Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США. По его словам, Вашингтон создаёт «невероятную военную технику невиданного ранее уровня».

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 721

Общество В МВД рассказали о последствиях отказа от теста на коронавирус «На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», - приводит сообщение МВД 16 мая ТАСС. 58

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. 1,2K

Гаджеты Еще 12 смартфонов Huawei и Honor обновились до EMUI 10.1 Еще 12 смартфонов, выпускаемых под китайскими брендами Huawei и Honor, получили обновление оболочки EMUI до 10.1.

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 134

Общество Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. 121

Общество Китай может наложить санкции на Apple и Cisco В ответ на план США по блокировке поставок полупроводников от мировых производителей микросхем компании Huawei власти КНР подготовили некоторые контрмеры, включая введение ограничений против именитых американских техногигантов Apple, Qualcomm и Cisco, пишет Global Times со ссылкой на источник, близкий к правительству Китая. 40

Экономика Белый дом завершает работу над новым пакетом помощи Белый дом завершает работу над новым пакетом помощи Третий пакет мер «антивирусной» поддержки граждан и бизнеса практически готов — правительство одобрило почти все нужные для его запуска документы. 2

Космос НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Авто В Сети показали цифровую приборную панель на Lada Vesta Разрабатывать цифровую комбинацию приборов для Lada Vesta начали еще в середине 2019 года.

Общество МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы «Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf). 202

Общество Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели. 798