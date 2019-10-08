Армия и оружие
ИзвестияТрамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил. Он также сказал, что на вооружение принято новое секретное оборудование и армия сейчас мощнее, чем когда-либо.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Общество
Объявлены нобелевские лауреаты по физике
Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена Джеймсу Пиблзу (Канада), Мишелю Майору (Швейцария) и Дидье Келозу (Швейцария) за работы в области астрономии и астрофизики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 06:10
Армия и оружие
В США сравнили количество танков России и НАТО
Издание сообщает, что Россия обладает парком в 22 тысячи бронированных боевых машин, тогда как страны Европы, входящие в НАТО, располагают немногим более 11 тысяч танков, а вместе с США и Канадой количество танков Североатлантического альянса достигает 18 тысяч.
ФАН 06 октября в 22:32
Спорт
Глава РУСАДА заявил о риске отстранения России от двух Олимпиад
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил об угрозе отстранения России от участия в двух Олимпиадах.
iReactor вчера в 08:18
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева
Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 18:29
Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Политика
Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану
Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Экономика
ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
РИА Новости 05:04
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 71,24 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 9,08 копейки - до 71,2372 рубля, курс доллара увеличился на 4,13 копейки - до 64,8672 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:16
Культура
Министр культуры РФ стал героем комиксов
Денис Оптимисстер, автор идеи 500 экземпляров – таким тиражом выпущен комикс "Герои и министр культуры".
Газета Metro вчера в 13:57
Происшествия
СК назвал причину смерти актера Марьянова
Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Известия 06:22
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК 06 октября в 18:13
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Политика
Песков прокомментировал идею подключения США к «нормандскому формату»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине не находят поддержки у участников.
РИА Новости 05:29
Кино
Вышел трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
Телепрограмма 04:19
Авто
Mazda показала обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4
Компания Mazda опубликовала первые официальные фотографии обновленной версии купе-кроссовера Mazda CX-4.
Новые автомобили вчера в 22:57
Общество
В России появится новая возрастная маркировка
Депутаты Госдумы отредактировали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:08
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Происшествия
Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Известия 02:20
Космос
Уфологи обнаружили на дне Тихого океана следы НЛО
Объект находится на дне Тихого океана. Уфологи считают, что объект, на который они наткнулись, является базой инопланетян.
Вечерний курьер 01:53
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали вывод войск США из Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не уведомили Россию о выводе войск из Сирии.
Известия 05:43
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13
Спорт
IBU отказался снова обсуждать восстановление Союза биатлонистов России
Ранее на заседании рабочей группы IBU обсуждали факт невыполнения 4 из 12 условий восстановления СБР.
МК-Спорт 05:57
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
РИА Новости 04:26
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51